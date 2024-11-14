金門5位書法家愛心揮毫 義助家扶中心辦募款園遊會

金門家扶中心即將於12月1日(周日)舉辦「家的希望．有您相扶」扶幼助學愛心園遊會，透過寒冬送暖園遊會活動籌措扶幼助學經費，金門縣文藝協會理事長張君玉，昨邀約地方書法家孫國粹、張水團、洪壽森、翁清土等人，在家扶中心一樓大廳，現場揮毫100份作品，提供給贊助園遊會扶幼助學經費的民眾，民眾只要贊助1萬元，即可自行挑選大師們的愛心墨寶，先捐先選。

金門家扶扶幼主委楊肅謙特別感謝地方書法家的愛心與協助，楊肅謙提到，目前扶幼助學募款經費仍有差距，期待能夠發揮鄉親們眾人的力量，共同協助金門地區弱勢兒童，讓扶助的兒少學習不間斷，以培養各項能力，努力奮發向上翻轉他們的生活。

張君玉表示，很開心有機會可以與書法同好一起做愛心，協助金門家扶在冬暖園遊會扶助助學經費籌措，希望可以籌措到足夠的資源，為金門地區弱勢兒童盡一分心力，讓孩子們可穩定生活。