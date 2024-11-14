秦大千歲隔42年再駕臨 南州迎王開跑

屏東迎王平安祭典壓軸南州迎王昨登場，迎王請水在林邊鄉崎峰沙灘舉行，上午11時29分宣布甲辰正科「秦」大千歲駕到，鞭炮聲大作，這是繼1982年後，秦府大千歲第2次駕臨，宣告為期6天的南州迎王祭典開跑。

南州廟宇陣頭早期會參加東港東隆宮迎王祭典，1961年東港迎王時，辛丑科余府大千歲降旨指示南州3年後開始舉辦迎王祭典，廟名也由溪州瑞清宮改為溪州代天府。由於南州鄉不臨海，請水及送王儀式都在林邊鄉崎峰沙灘舉行，是屏東縣唯一跨2鄉舉辦的迎王祭典。南州溪州代天府主委黃瑞吉說，今年正好是南州迎王60周年，一甲子歲月特別值得慶祝。

昨早南州參加迎王的宮廟神轎、陣頭及信眾在崎峰沙灘一字排開，香煙裊裊、萬頭攢動。道長進行請神安營法會並為王令開光後，全場齊心恭迎王駕，代天府人員及神轎虔誠懇請大千歲降駕。11時29分司儀宣布「大千歲到位啦！姓秦」，頓時鞭炮齊放，歡呼聲不斷。