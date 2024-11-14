高雄3自行車路線 缺親子車惹怨

高雄YouBike去年近1600萬人次使用，但無親子附載功能或提供幼童專車，不少父母常自備裝置或偷載孩童，險象環生，目前高雄5條自行車道僅2條路線有業者出租親子自行車，許多遊客抱怨不便；議員也批，高雄僅辦活動時能借到兒童單車，平日遊客去哪借？

據YouBike條款，僅提供身高140至190公分者使用，沒有專屬幼童車輛或親子自行車；交通局長張淑娟說，各縣市政府多次向微笑單車公司反映親子附載需求，但附載兒童現階段並無適用的保險，且道路交通規則對附載有年齡及體重限制，執行仍有困難。觀光局長高閔琳表示會持續媒合業者，輔導設親子自行車或幼童專車。

高雄規畫旗津、愛河、蓮池潭、鐵路綠園道、西臨港線（駁二）等5條自行車道及西子灣至壽山情人觀景台車道；市議員白喬茵發現，沿途雖設YouBike 2.0站，僅旗津和駁二2條路線有業者出租親子自行車，蓮池潭都租不到親子腳踏車。

她說，台中東豐自行車道、后豐鐵馬道1至8月能有420萬名遊客，關鍵在於業者提供親子自行車成功吸引遊客。新加坡Family Bike公共自行車已精準朝向親子、銀髮市場，高市觀光局近年辦「乘風而起」單車遊程，僅活動當下能借到兒童單車，遊客平日去哪借？

黃先生曾看過家長在蓮池潭騎YouBike時，孩子雙腳就撐住後方鐵桿雙載，毫無防護。也有人私帶兒童座椅裝在YouBike上！他說，國外將兒童椅銲在公共自行車上，也明確規範乘坐規則，反觀國內許多風景區沒提供兒童自行車，出租車也無法附載孩子，父母很為難。