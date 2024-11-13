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ICA世界巧克力大獎 屏東可可光耀國際舞台

中央社／ 屏東縣13日電

屏東可可巧克力再度耀眼國際！ICA世界巧克力大賽9日義大利米蘭頒獎，台灣業者獲27獎牌；屏東業者獲8銀6銅共14獎牌，超過總數一半，成功拓展屏東巧克力國際舞台。

屏東縣政府客家事務處今天新聞稿表示，創立2012年的ICA世界巧克力大獎（International ChocolateAwards）旨在表彰優秀可可巧克力製造商，並透過可追溯識別產地來源資訊，協助精品巧克力品牌在多元市場發展。

經過今年ICA各區賽事公告優勝者結束後，隨即進行ICA世界總決賽，比賽以混合方式進行評審，部分在義大利米蘭進行現場評審，部分由組織的國際評審團與最終大評審團同時進行遠程評審。並於9日晚在米蘭舉辦世界總決賽頒獎典禮，同步於網路直播，吸引來自不同地區入圍者參與這場工藝巧克力年度盛事。

客務處說明，近期剛獲得法國CCC巧克力評鑑大獎2金獎的屏東業者「福灣巧克力」延續佳績，在世界總決賽的「原味黑巧克力」及「風味黑巧克力」競賽項目中獲得8銀6銅共14獎牌。本次台灣業者共獲27獎牌，屏東品牌超過總數一半，成功拓展屏東巧克力國際舞台。

客務處新聞稿表示，縣府作為在地小農與業者的推手，持續協力屏東巧克力品牌向前邁進。恭喜「福灣巧克力」，讓「屏東可可‧台灣巧克力」品牌在國際上延續佳績，期待未來有更多屏東業者拿下國際賽事獎項。

品牌 屏東縣政府 巧克力

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