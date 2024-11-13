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2024日本航空墾丁國際馬拉松 11/17開跑

中央社／ 屏東縣13日電

2024日本航空墾丁國際馬拉松17日在墾丁大灣遊憩區開跑。今年有22個國家、近2500名選手參賽，透過運動飽覽墾丁美景，感受「國境之南」獨特魅力。

這項馬拉松賽事，由於墾丁有和煦暖陽及一望無際山海美景，更有「東方夏威夷」稱號，因此成為跑者心目中「最佳冬季跑旅首選」。

屏東縣政府交通旅遊處今天表示，今年賽事組別分全程馬拉松42KM、半馬21KM，以及適合初階跑者與全家大小一起跑的挑戰組12KM和體驗組4KM。4個組別路線沿台26線往南，感受悠遊恆春半島山海風光與獨一無二跑步度假氛圍。

選手之中更有由國立台灣師範大學特殊教育學系教授姜義村帶領的「愛運動．動無礙」團隊，有9名身心障礙選手和大家一起跑進墾丁。

交旅處表示，沿路補給站準備口感飽滿、補充滿滿體力的南州香蕉、屏東特有洋蔥米乖乖以及洋蔥蛋捲、黑糖仙草等；連續4年贊助 廠商「可果美」，今年再次提供蕃茄檸檬汁和野菜一日，清爽解渴，讓跑友們跑得過癮、吃得開心。

縣府不忘提醒跑友，為了保護美麗的土地，補給站不提供任何一次性水杯，鼓勵跑友們自帶環保杯，一起用行動守護環境。

另外，現場有打卡換小獎品活動，也邀請民眾到場為選手加油，持續追蹤「屏東GO好玩」、「屏東GO交通」臉書、IG及Threads，可下載「屏東GO好玩」、「屏東ㄟ公車」APP掌握第一手活動訊息。

墾丁 屏東縣政府 馬拉松

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