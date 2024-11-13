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天兔颱風將至 恆春半島國家遊樂區及步道14日起封閉

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
天兔颱風將接近台灣，恆春半島的國家森林遊樂區及自然步道，14日下午5時起預警性封閉。圖為墾丁國家森林遊樂區。圖／林業保育署屏東分署提供
天兔颱風將接近台灣，恆春半島的國家森林遊樂區及自然步道，14日下午5時起預警性封閉。圖為墾丁國家森林遊樂區。圖／林業保育署屏東分署提供

天兔颱風將接近台灣，東部及恆春半島首當其衝影響最大。林業保育署屏東分署宣布，恆春半島的國家森林遊樂區及自然步道，14日下午5時起預警性封閉；林後四林平地森林園區則維持正常開園，並依據屏東縣政府公布停班課標準調整。

根據交通部中央氣象署資料，天兔颱風已於今日上午8時增強為中度颱風，預估明日凌晨至清晨發布海上颱風警報，晚間發布恆春地區陸上颱風警報，外圍環流於15日、16日影響最為明顯。

考量強風及降雨恐影響遊客為安全，屏東分署宣布，包括雙流、墾丁國家森林遊樂區，及浸水營、里龍山、石門山、高士佛等恆春半島自然步道，14日下午5時起預警性封閉，後續將視颱風過後影響程度，適時恢復開放。

林後四林平地森林園區維持正常開園，並依據屏東縣政府公布停班課標準調整。另外藤枝國家森林遊樂區、北大武山國家步道及檜谷山屋、月光山步道、筏灣泰武步道，則因受之前颱風及西南氣流強降雨影響，仍持續暫停開放。

屏東分署籲，颱風預估15、16日影響台灣最為顯著，山區可能有大雨或豪雨發生，道路易有崩坍落石發生，民眾暫時避免入山，維護自身安全。

天兔颱風將接近台灣，恆春半島的國家森林遊樂區及自然步道，14日下午5時起預警性封閉。圖為墾丁國家森林遊樂區。圖／林業保育署屏東分署提供
天兔颱風將接近台灣，恆春半島的國家森林遊樂區及自然步道，14日下午5時起預警性封閉。圖為墾丁國家森林遊樂區。圖／林業保育署屏東分署提供
天兔颱風將接近台灣，恆春半島的國家森林遊樂區及自然步道，14日下午5時起預警性封閉。圖為墾丁國家森林遊樂區。圖／林業保育署屏東分署提供
天兔颱風將接近台灣，恆春半島的國家森林遊樂區及自然步道，14日下午5時起預警性封閉。圖為墾丁國家森林遊樂區。圖／林業保育署屏東分署提供

屏東縣政府 恆春 颱風

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