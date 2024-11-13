金門民生路標線重劃車道忽寬忽窄惹爭議 議員要求改善

金門縣政府為改善金城市區交通及停車，搭配金城鎮第三期區段徵收工程施工進度，將主要道路民生路的十字路口南北向車道改為「偏心車道」，掀起網路熱議 ，不少民眾紛紛上網吐槽，「忽寬忽窄，直行呈現蛇行狀態」，根本是「考驗駕駛技術」，縣議員董森堡昨實地到場勘察，要求縣府重新審視標線劃設必要性，還民眾一條安全道路。

「根本是把馬路，當畫布隨意亂畫，沒想到後果」呂姓民眾氣憤的說，民生路這段長約100公尺、寬約11公尺的車道，原本道路的寬度還可以，也有劃停車格，結果在無預警的狀況下，上周五忽然將周邊停車格刨除，並將車道做大變動，導致道路一邊寬、一邊窄，他開車行經該路段，就差點撞到前面對向車子，真的是只差幾秒，就出車禍。

董森堡表示，金城鎮民生路因為劃設偏心車道問題，引來不少爭議與網路討論，他在近期接獲不少民眾反應，要求重新檢討標線劃設事宜，以免引發車禍糾紛。 他到場實勘後，前往鄰近道路及銜接路口勘察，並詢問駕駛朋友與鄰近住戶看法，希望相關單位能納入思考，重新審視利用偏心車道劃設與導引車流至城三重劃區暫時停車場的必要性，還民眾一個安全的行車空間。

董森堡建議，欲導引車流至城三重劃區停車場的車輛，可考慮金城鎮公所旁路口，以及民生中興路口全面開放紅燈右轉。而由縣府往東門圓環路段，應全線禁止左轉，避免左轉車輛等待對向直行車輛時間過長造成壅塞與回堵狀況。此方向車流應一律直行至東門圓環左迴轉，再至上述路口右轉至城三重劃區停車場。

他也強調，經現地觀察與瞭解，應考慮重新劃設車道、取消路段上臨時停車位。民生路上偏心車道因路寬限縮問題，又因十字路口不夠寬闊，容易造成民眾違規問題而不自知。

也有民眾認為，取消停車格，若沒有跟取締違停一起執行的話，取不取消沒有意義，因為違停一樣停好停滿，而且取締違停一陣子過後，警察沒有出現就沒有成效。回過頭來如果用科技執法的話，旁邊的商家就沒辦法上下貨了，一樣成效不彰。也有人說，應該取消所有停車格跟計程車格，恢復汽機車道。