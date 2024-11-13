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高雄景點缺親子共乘自行車 YouBike「違法載童」亂象多

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
市府曾建議YouBike提供附載兒童功能，但現階段沒有適用的保險，且道安法規針對附載坐人有明確年齡、體重限制，執行上仍有困難。記者宋原彰／攝影
市府曾建議YouBike提供附載兒童功能，但現階段沒有適用的保險，且道安法規針對附載坐人有明確年齡、體重限制，執行上仍有困難。記者宋原彰／攝影

高雄積極佈建YouBike站，去年近1600萬人次使用，但目前YouBike未提供「親子附載」和「幼童專車」，許多父母只能違法自備兒童座椅裝置或偷載孩童，險象不斷；高雄5條自行車道中，也僅2條路線有民間業者提供租借親子自行車，尤其蓮池潭環潭車道現無業者進駐，許多親子遊客抱怨不便。

高雄規劃5條自行車道路線，包括旗津車道、愛河車道、蓮池潭和鐵路綠園道車道、西臨港線（駁二）車道、西子灣至壽山情人觀景台車道；市議員白喬茵指，路線沿途均雖已設YouBike 2.0站提供租借車輛，但只有旗津和駁二2路線有小型自行車業者進駐數量，導致許多親子遊客無法租借共乘自行車、孩童自行車，景點也缺乏特色IP自行車。

黃姓民眾表示，曾在蓮池潭周邊看到家長騎YouBike時讓孩子用腳撐住後方鐵桿，在毫無保護設備下雙載，也有人會私下偷帶兒童座椅設備裝在YouBike上，違法行為屢見不鮮；許多風景區沒有提供兒童自行車，又不能讓自行車附載孩子，讓父母很為難，國外很多公共自行車將兒童椅悍在車體，也明確規範乘坐限制，相對友善許多。

「尤其蓮池潭有整圈環潭車道，卻沒辦法租借親子腳踏車！」白喬茵說，蓮池潭今年截至8月有323萬名遊客，同樣有完整自行車道的台中東豐自行車、后豐鐵馬道卻能有420萬名遊客，關鍵在於後者有業者提供親子自行車，成功吸引大量國內外遊客，此外日月潭也用「九蛙疊像」IP推出附兒童椅的九蛙親子電輔車，蓮池潭也嬰比照推出烏龜親子車。

據YouBike會員條款，YouBike僅提供身高140至190公分者使用，沒有專屬幼童車輛或親子自行車；觀光局近年在高雄各區舉辦「乘風而起」單車遊程，活動會媒合業者提供10歲以下兒童租借兒童單車，白喬茵批「僅限在活動當下能借，遊客平日能去哪借？」另外新加坡的公共自行車Family Bike已精準朝親子、銀髮市場設置共乘自行車，高雄卻做不到。

交通局長張淑娟表示，全台各縣市府都已多次向微笑單車公司反映「親子附載」需求，但附載的兒童現階段沒有適用的保險，且道安法規針對附載坐人有明確年齡、體重限制，執行上仍有困難，「YouBike要有親子車功能，可能還要很多時間溝通」，全市1306個YouBike站點，1萬餘輛YouBike散佈在全市，特定景點的親子自行車需求仍要靠業者進駐提供。

蓮池潭今年截至8月有323萬名遊客，同樣有完整自行車道的台中東豐自行車、后豐鐵馬道卻能有420萬名遊客，議員指關鍵在於後者有業者提供親子自行車。記者宋原彰／攝影
蓮池潭今年截至8月有323萬名遊客，同樣有完整自行車道的台中東豐自行車、后豐鐵馬道卻能有420萬名遊客，議員指關鍵在於後者有業者提供親子自行車。記者宋原彰／攝影
高雄規劃5條自行車道路線，路線沿途均雖已設YouBike 2.0站提供租借車輛，但只有旗津和駁二2路線有小型自行車業者進駐，提供親子共乘腳踏車。記者宋原彰／攝影
高雄規劃5條自行車道路線，路線沿途均雖已設YouBike 2.0站提供租借車輛，但只有旗津和駁二2路線有小型自行車業者進駐，提供親子共乘腳踏車。記者宋原彰／攝影
目前YouBike未提供「親子附載」功能和「幼童專車」，讓許多親子遊客到各景點時稱不方便。記者宋原彰／攝影
目前YouBike未提供「親子附載」功能和「幼童專車」，讓許多親子遊客到各景點時稱不方便。記者宋原彰／攝影

自行車 親子 車道

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