影／越南黑胡椒殼檢出蘇丹色素四號 高市衛生局：已下架回收

蘇丹紅食安風波未平，高市衛生局咖哩稽查專案擴大抽驗查獲浩順貿易有限公司自越南進口黑胡椒殼檢出蘇丹色素四號，下游已製成產品黑胡椒粉840公斤，下架回收824.76公斤，含產品及原料總計下架回收2846.96公斤。

衛生局指出，因應日前濟生股份有限公司生產特調咖哩粉產品經檢出蘇丹色素案，該局立即啟動咖哩稽查專案擴大抽驗共142件，其中69件未檢出、1件檢出蘇丹色素四號、72件檢驗中。

經11月12日派員查察，君順生物科技有限公司黑胡椒粉產品原料黑胡椒殼製造日期2023.06.30、有效日期2026.06.30的包裝產品，檢出蘇丹紅色素四號。

衛生局表示，該批原料向浩順貿易有限公司購買共1075公斤，其中627.8公斤黑胡椒殼混合黑胡椒粒製成黑胡椒粉產品28包，每包30公斤合計840公斤，其中3包賣至外縣市，已通知所轄衛生局下架回收。

另，25包由衛生局封存，共下架回收824.76公斤，庫存黑胡椒殼17包，每包25公斤共425公斤及開封零散22.2公斤共447.2公斤，已由浩順貿易有限公司回收。

衛生局同步前往浩順貿易有限公司稽查，案內黑胡椒殼產品係112年9月17日向越南輸入300包，每包25公斤共7500公斤。業者表示除販售君順生物科技有限公司1075公斤，7月份凱米颱風倉庫淹水，部分原料泡水已丟棄，並未銷往他處，因涉及流向不明，全案移請地檢署偵辦釐清，現場封存63包合計1575公斤及下游廠商回收447.2公斤，總計2022.2公斤。