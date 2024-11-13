陳福海視察金門農工特教班 允諾全力支持特殊教育

金門縣長陳福海今日前往國立金門農工訪視特殊教育班級，陳福海表示，教育投資是絕對值得的，支持學校發展就是支持孩子的未來；金門縣政府將持續加大對教育的投入，提升學生的學習環境，確保每位學生都能在公平且適切的教育體系中成長。

陳福海今天偕同教育處長孫麗琪與縣府團隊前往金門農工職校視察，並與金門農工校長吳志衍及校方進行深入交流。陳福海特別提到，金門農工的校訓「誠敬勤樸」讓他深感共鳴。他表示，這四個字不僅是學校的精神指導，更與縣府在推動教育工作時的核心理念高度契合。

陳福海強調，作為政府工作者，應秉持「誠敬勤樸」的價值觀，謙卑和具同理心地致力於為每一位學童提供更多支持，幫助他們在學業和生活上獲得更好的成長。他也提到，特殊教育的經費不能僅只根據學生人數進行調整，更應該基於金門的實際需求來給予合理的支持。他提到，金門教育事業的發展需要具備前瞻性，縣府與學校應該超前部署，積極為金門的教育提供更多支持，確保每位特殊需求的學生都能獲得適當的學習資源和輔導。

吳志衍表示，縣政府對教育的高度關注和支持，讓學校深感鼓舞，他也感謝縣府為金門學生提供的支持，並期待未來能繼續為學生創造更加豐富的學習環境。

據了解，金門農工承擔縣內特殊教育的使命，113學年度除了集中式特教班外、分散式資源班學生人數達66人。學生障礙類別以學習障礙為大宗，亦有聽障、肢體障礙、情緒障礙等多種類別。此外，相關課程及考試服務等需求學生人數急遽增加，現有教室已不敷使用，學校亦面臨無障礙空間等需求，期待資源班教室空間得以改善。預計整理3間教學空間，以確保學生學習環境與受教權益，提供資源班老師設計各式活動來活化學生學習。

教育處認為，學校的特殊教育師資培育非常重要，包括精進教師專業和課程設計，並提升教師的教學及輔導能力，以確保教育質量。特殊教育的發展不僅需要改善硬體設施，更需要提供軟體支持，這些都是打造優質特教環境的關鍵。