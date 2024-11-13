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高雄市試辦樹木傾斜監測系統 全天候風險控管

中央社／ 高雄13日電

為提升城市樹木安全管理效率，高雄市工務局公園處近期試辦安裝行道樹傾斜監測系統，對樹木進行全天候風險控管，設置監測裝置20處，建立雲端資料庫，未來依實際結果再評估擴增100處。

工務局表示，行道樹倒伏原因多樣，包括樹木因病蟲害而弱化、樹根受強風豪雨影響鬆動或樹種耐風性較差等，工務局委託國家地震工程研究中心開發樹木傾斜監測儀，試辦安裝行道樹傾斜監測系統。

工務局指出，行道樹傾斜監測系統運用智慧科技和數據分析技術，對樹木進行全天候風險控管，可即時監控樹木傾斜角度與穩定性，提前預警風險發出警訊，提醒相關單位快速反應，防止意外發生。

公園處今天新聞稿指出，目前已篩選具潛在風險的樹木監測裝置20處，建立雲端資料庫，對數據進行長期分析，未來依實際結果再評估擴增100處。

公園處說明，監測系統利用三軸加速度計和傾角傳感器測量樹木的傾斜角度與振動，並以無線電訊號定時傳輸數據至雲端平台，公園處可透過平台隨時查閱目標樹木狀況，並依據警訊進行即時檢測與處理。

當樹木傾斜角度超過預設值時，系統會自動觸發警訊，並通知管理單位進行巡檢與評估樹木加固、扶正等必要處置。透過系統即時的警訊功能，不僅能縮短災害應對時間，也能減少人力巡查需求，使樹木維護更具前瞻性。

行道樹 風險

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