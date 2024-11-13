數發部前進烈嶼西口國小推動偏鄉建設 師生體驗高速網路應用

為縮短城鄉數位落差，積極推動偏鄉數位建設，數位發展部主任秘書胡貝蒂昨率領團隊前往金門縣烈嶼鄉西口國小，舉辦「體驗電信普及數位應用」活動，攜手三大電信業者，向離島師生及偏鄉民眾展示網路普及下的多元應用服務，讓參與師生實際感受高速網路帶來的便利，不少學生都說「超酷的」。

包括教育處長孫麗琪，及三大電信業者代表中華電信技術長暨執行副總黃志雄、台灣大哥大技術長兼法規長揭朝華、遠傳電信執行副總經理郭峻杰昨皆出席此次活動，共同見證偏鄉數位發展的成果。

縣府表示，西口國小位於烈嶼鄉，是離島中的離島，過去因地理位置限制，數位資源相對缺乏。但在數位發展部和電信業者的共同努力下，西口國小的網路速度已大幅提升，校內固網寬頻速率已達 300Mbps，也可使用高速 5G 上網，享有與本島學童相同的數位學習資源，體驗多元的數位應用服務。

胡貝蒂致詞時表示，數發部希望透過「體驗電信普及數位應用」活動，讓西口國小師生親身體驗高速寬頻網路的應用，藉此啟發學童運用網路探索更多元的學習方式，她也期許西口國小師生未來都能成為數位創新應用服務的提供者，將金門的活力透過網路傳遞到世界各地。

活動現場展示了中華電信、遠傳電信和台灣大哥大也各自帶來的精彩數位應用，中華電信展示 「智慧教育」 應用，透過 AR 行動劇場，說故事姊姊帶領學生閱讀故事書並進行互動問答；遠傳電信展示 「遠距醫療」 應用，讓現場師生體驗遠距診療和 AI 生理資訊量測的便利性。活動中更安排遠端連線遠東醫院，讓師生實際模擬遠距診療的看診流程。

台灣大哥大帶來 「VR 棒球體驗」，學生們戴上 VR 頭盔，就能體驗沉浸式的棒球打擊活動，並進行分組對抗賽，享受科技與運動結合的樂趣。

活動當天，數發部團隊也與西口國小校長和老師們在校園內進行 360 度 VR 環景攝影，讓無法親臨現場的家長也能透過網路欣賞校園的數位美景。此外，數發部也特別致贈 VR 虛擬實境眼鏡給學校，讓全校師生都能隨時體驗 VR 技術的魅力。

數發部表示，未來將持續推動偏鄉地區電信網路基礎建設，並與電信業者合作，將更多元的數位應用服務帶到偏鄉地區，讓民眾都能享受到數位科技帶來的便利與發展機會。