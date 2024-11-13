高雄與日本和歌山市簽署備忘錄 深化友好合作

為促進高雄市與日本和歌山市的友好關係，高雄市與和歌山市今天上午正式簽署交流促進備忘錄，宣示未來將攜手推動更多在經貿、教育、體育及觀光等領域的實質合作。

高雄市副市長林欽榮、高雄市議長康裕成率市府代表團及市議會代表團拜訪和歌山市，並於今天上午在和歌山市長尾花正啓、和歌山市議會議長丹羽直子等人見證下，高雄市與和歌山市正式簽署交流促進備忘錄。

林欽榮在簽署儀式表示，2市自2017年開啟友好交流，在2018年2市議會締結為姊妹議會，今天在2市府會共同支持下，高雄市與和歌山市簽署交流促進備忘錄，雙方將在既有基礎上繼續擴展各項合作，攜手推動未來更多在經貿、教育、體育及觀光等領域的實質合作。

林欽榮並表示，未來2市也將在智慧城市建設和低碳發展等方面攜手邁進，他並邀請和歌山市於明年3月到高雄參與2025智慧城市展，感受高雄在智慧科技應用上的最新發展。

康裕成表示，高雄市議會是和歌山第1個台灣姊妹議會，多年來交流頻繁密切，非常樂見在2市議會互為姊妹議會的基礎上，和歌山市與高雄市進一步結盟友好夥伴，是2市合作邁向新階段的重要起點，盼未來府會攜手合作，延續2市的深厚情誼。

尾花正啓表示，今天雙方政府攜手簽署新備忘錄，進一步拓展經貿、教育、體育、文化及觀光等各項領域的實質合作，今後將持續加深和歌山市與高雄市之間的情誼，促進更進一步的發展，盼不斷擴大友好交流的範疇，共同創造美好的未來。

高市府代表團隨後也拜會和歌山市議會，下午接續參訪知名的和歌山城、遊艇城，及以新鮮海產聞名的黑潮市場，盼汲取其在旅遊規劃、文化傳承和商業運營方面的成功經驗，並將這些經驗應用於高雄市亞洲新灣區規劃與發展中。