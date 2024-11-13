腸病毒升溫！金門校園99班停課 預估11月底疫情達高峰

國內腸病毒疫情持續升溫，疫情處高點且高於近10年同期，金門縣疫情與全國一致，近期仍持續接獲托育機構通報，截自本月11日腸病毒感染輕症學幼童累計893人，採自主性停班停課措施班級共計99班，受影響人數為2033人。金門縣衛生局特別提醒學校、家長，務必小心防範。

依照疾病管制署數據顯示，國內今年累計6例腸病毒感染併發重症確定病例，皆感染克沙奇病毒，其中5例為未滿1歲幼童;另10月27日至11月2日的門急診就診人次較前1週皆上升4至5%；針對罕見秋冬流行，疾病管制署推測可能

因腸病毒型別非常多種，加上COVID-19疫情期間感染腸病毒者較少，累積了一些較易感染的族群導致，預計疫情最高峰會落在11月下旬，12月下旬才會脫離流行期，請民眾務必小心防範。

衛生局也提醒，腸病毒傳染力強，在人與人密切接觸、互動頻繁的地方最容易傳播，如學校、安親班及托嬰中心等，呼籲家長多加留意嬰幼兒健康狀況，並加強教導幼童落實肥皂勤洗手，及生病在家休息，並注意居家、學習環

境的通風及定期清潔與重點消毒，定期以含氯漂白水清潔消毒環境及幼兒常接觸物品。

依金門縣「因應腸病毒疫情停課作業要點」學生經醫師診斷為腸病毒感染時應在家自主健康管理7天不可上學及安親班，家長應主動通報校方並在家休息避免與其他幼兒接觸且減少出入公共場所，以降低交叉感染的機會。

衛生局呼籲，酒精對於腸病毒之毒殺效果有限，建議使用含氯漂白水進行消毒，調配時應穿戴防水手套、口罩及圍裙，並注意環境通風；一般環境消毒使用的消毒水濃度為500 ppm（例：1000 c.c.清水加入10 c.c.漂白水）；用於處

理腸病毒患者分泌物或排泄物汙染的消毒水濃度則為1000 ppm（例：1000c.c.清水加入20 c.c.漂白水）。此外，環境、器具等於消毒水擦拭完畢後，靜待10分鐘再用清水擦拭一次，才算完成消毒步驟。

衛生局再次呼籲，個案在發病後一週內傳染力最高，無論成人、幼兒，都有感染腸病毒的可能；成人外出或工作返家後，應先更衣再摟抱幼兒，孕婦、新生兒及幼童盡量避免與病患接觸，降低病毒傳播的機會； 5歲以下嬰幼兒為