高捷黃線澄清路段即將進場施工 第2階段細部設計中

高雄捷運黃線澄清路段即將進場施工，捷運局今天表示，捷運黃線已完成全線機電系統、軌道及第1階段土建標YC01、YC02及YC03工程招標作業，第2階段細部設計，也同時委請廠商辦理中。

高市府捷運局表示，捷運黃線在民國111年3月獲行政院核定後，今年完成全線機電系統、軌道及第1階段土建標YC01、YC02及YC03工程招標作業，第2階段細部設計也同時委請廠商辦理中。

黃線計畫路線為一Y字形，分為建工民族路段及澄清五甲路段，其中YC03標範圍位於澄清路段（大埤路至三多一路間），全長約3.03公里，設有Y5、Y16、Y17及Y18共4座地下車站，車站間採潛盾隧道工法，即將陸續進場架設施工圍籬。

黃線YC03標統包商工信工程公司，繼6日舉辦第1場施工前說明會後，接續於11日於寶業滯洪公園生態教育推廣教室舉辦第2場施工前說明會，多名民代及沿線里長、居民及商家等人出席。

捷運局今天發布新聞稿表示，會中民眾所關切交維及施工影響等議題，將要求統包商施工前確實與當地里長及沿線住家充分溝通說明，落實敦親睦鄰工作。

另外，施工時除確實依交維計畫執行外，將就沿線停車格位塗銷部分提供周邊停車空間資訊，以降低交通衝擊及減少對民眾不便；統包商也會妥適規劃工序，非必要避免週末施工擾民，並提供施工人員電話，方便民眾隨時反映。

捷運黃線串聯捷運紅線及橘線、輕軌及台鐵4條鐵道運輸系統，路線行經鳥松、三民、苓雅、新興、鳳山及前鎮6大行政區，捷運局表示，後續將推動工程如期如質完成，提供市民更便捷大眾運輸系統。