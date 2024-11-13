屏東南州迎王祭典請水儀式 秦府大千歲相隔42年後再駕臨

屏東迎王平安祭典壓軸南州迎王今日登場，迎王請水儀式在林邊鄉崎峰沙灘舉行，上午11時29分宣布甲辰正科「秦」大千歲駕到，現場鞭炮聲大作，這是繼1982年後秦府大千歲第二次駕臨，宣告6天的南州迎王祭典正式開跑。

上午宮廟神轎、陣頭及信徒、民眾陸續前往崎峰沙灘集結，在沙灘上一字排開，香煙裊裊、人頭鑽動，十分壯觀。道長進行請神安營法會並為王令開光後，全場齊心恭迎王駕，代天府人員神轎也在海邊虔誠懇請大千歲降駕。

11時29分司儀宣布「大千歲到位啦！姓秦」，頓時煙火、鞭炮齊放，現場歡呼聲不斷，請王台案桌也在大千歲帥旗上寫下大大的「秦」，並快馬加鞭送回代天府升起。據記載，秦府大千歲曾於1982年壬戌正科駕臨，這次是相隔42年後第二次駕臨。

南州迎王甲辰正科今日舉行請水儀式後，14日至16日遶境，17日拜王、宴王、王船遶境、王船法會，18日送王燒王船。南州溪州代天府主委黃瑞吉說，今年正好是南州迎王60周年，一甲子歲月特別值得慶祝。