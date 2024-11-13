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高鐵南延屏東 專家力挺「高雄案」！商圈希望工期盡量縮短

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
交通部將在今年底定案高鐵南延屏東是採取「左營案」或「高雄案」，學者專家昨天到高鐵左營車站、台鐵高雄車站（圖）實地訪視後，認為就系統永續營運而言，高雄方案是較佳方案。圖／本報資料照片
交通部將在今年底定案高鐵南延屏東是採取「左營案」或「高雄案」，學者專家昨天到高鐵左營車站、台鐵高雄車站（圖）實地訪視後，認為就系統永續營運而言，高雄方案是較佳方案。圖／本報資料照片

交通部將在今年底定案高鐵南延屏東是採取「左營案」或「高雄案」，高雄市長陳其邁強調要「衝擊最小、把民眾損失與不便減到最低」，交通部鐵道局南部工程分局今天發布新聞稿表示，學者專家昨天到高鐵左營車站、台鐵高雄車站實地訪視後，認為高雄方案沒有左營方案改建站內軌道及系統的複雜問題，就系統永續營運而言為較佳方案。

長明商圈促進會理事長盧澤榮說，長明商圈就在高雄火車站旁，高鐵進來才能帶動商圈發展、促進經濟，但商圈內的店家也會擔心，若長期施工可能會造成人潮流失，因此希望工期能夠縮短，不要拖太久。

高鐵南延屏東路線要採取進入高雄車站路廊的「高雄案」或高屏2快共用路廊的「左營案」，交通部鐵道局將在今年底之前定案。鐵道局南部工程分局說，台灣軌道工程學會昨天邀請學者專家實地訪視後，學者專家認為，就系統永續營運來說，高雄案是較佳方案。

鐵道局南部工程分局表示，專家認為左營案所涉系統機電改建，縱可以極大工程代價獲得解決，但無法滿足系統營運需求與穩定，如果為了路線較短或工程經費之節省來犧牲長遠營運效率，影響非常長遠，需慎思。

而高雄案則是高雄車站結合城市發展，可帶來出入旅運人流，帶動高雄市區發展，與左營案僅新增屏東站所創造運輸效益完全不同。

鐵道局南部工程分局說，專家談及高雄案對高雄車站影響，認為台鐵與捷運已預留高鐵月台後續施工空間，站體已施作高鐵往台鐵、捷運轉乘層及高鐵月台層部分空間，未來高鐵施工期間台鐵及捷運營運區域原則不需改建，可維持營運。

鐵道局南部工程分局指出，專家評估市區公車、國道客運轉運站方面，轉運站結構體均位於高雄車站U-1層上方，相關結構不需拆除改建，部分出入轉運站之車道需配合明挖施工改道。

高鐵施工範圍內有9座天棚柱基礎，原已設置基樁承載，開挖過程中可水平支撐系統加以保護固定，待結構頂板完成將天棚及柱重量轉移至頂板後，再切除基樁，故天棚在高鐵施工期間不需拆除仍可使用。

鐵道局南部工程分局表示，專家認為台鐵已地下化營運，在盡量採用潛盾施工下，與當年在台鐵營運軌道旁全面開挖施工情況，對市區交通與環境的影響已大不相同，建議未來高雄案在細部規畫階段採用先進工法及交通管理手段，減少交通衝擊。

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