強風豪雨易有倒木傷人 高雄在20樹設預警器 無線傳輸監測

今年2次颱風肆虐高雄，全市路樹災情超過2500件，傾倒樹木超過萬棵，列管珍貴老樹更有76棵受損、33棵伏倒。高市府委託國家地震工程研究中心開發「樹木傾斜監測儀」，儀器利用三軸加速度計和傾角傳感器測量樹木的傾斜角度與振動，再以無線電訊號定時傳輸數據至雲端平台，以此即時檢測處理，全市已先設置20處。

為提升城市樹木安全管理效率，高雄市工務局公園處試辦安裝行道樹傾斜監測系統，運用智慧科技和數據分析技術，對樹木進行全天候風險控管，即時監控樹木的傾斜角度與穩定性，提前預警風險發出警訊，目前先設置監測裝置20處，建立雲端資料庫，對數據進行長期分析，未來依實際結果，再評估擴增100處。

工務局長楊欽富指出，此次是委託國家地震工程研究中心開發樹木傾斜監測儀，並配公園處行道樹普查及樹木健康風險評估計畫，有效管理市區四維路、民權路、五福路等主要道路，篩選具潛在風險的樹木，設置樹木監測裝置20處，並建立雲端資料庫，對數據進行長期分析，評估其效益，以利再行增設。