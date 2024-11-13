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里長勞逸不均？ 市議員建議區里整併 民政局：有共識就推動
高雄市區、里人口數落差大，市議員林智鴻今天質詢時，追蹤區、里整併進度，建議把握市長陳其邁任期最後2年，把長期受到地方爭議的區、里勞役不均問題，研擬出合適的解決方案。民政局長閻青智說，希望今年底完成修法，明年開始徵詢，有共識就推動。
林智鴻說，高雄各里的人口落差很大，有些里長要服務數萬人，里內的居民甚至比1個行政區還多，有的里卻僅有幾百人，嚴重勞逸不均，影響服務品質，建議民政局把握市長任期最後2年，推動區里整併。
閻青智說，高雄市是直轄市，有些行政區是在原本的高雄縣區的傳統聚落，人口與面積無法與原高雄市的行政區做類比；高雄市的里、鄰整併正在做法規修訂，希望年底能針對高市里鄰編組辦法完成修訂，一旦法制面確定，明年即可在地方進行徵詢。
閻青智表示，里長4年1任，較佳時機是在任期最後1年進行討論，區的部分可一起進行，初步修法方向會參考五都作法，後續若能啟動徵詢程序，仍需各方條件通盤考量，有共識才能推動，目前並無明確期程。
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