快訊

大谷翔平50/50紀念球亮相 101董座賈永婕：盼締造更多台日交流

二哈聰明起來嚇死人！主動幫飼主「慢慢撕痠痛貼布」網看傻：邊牧假扮的吧

才剛拿下金鐘獎！澎恰恰遭控違約 和許效舜爆師徒情變

聽新聞
0:00 / 0:00

里長勞逸不均？ 市議員建議區里整併 民政局：有共識就推動

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市議員林智鴻今天質詢時，追蹤區、里整併進度。民政局長閻青智說，希望今年底完成修法，明年開始徵詢，有共識就推動。圖／翻攝自高雄市議會臉書直播
高雄市議員林智鴻今天質詢時，追蹤區、里整併進度。民政局長閻青智說，希望今年底完成修法，明年開始徵詢，有共識就推動。圖／翻攝自高雄市議會臉書直播

高雄市區、里人口數落差大，市議員林智鴻今天質詢時，追蹤區、里整併進度，建議把握市長陳其邁任期最後2年，把長期受到地方爭議的區、里勞役不均問題，研擬出合適的解決方案。民政局長閻青智說，希望今年底完成修法，明年開始徵詢，有共識就推動。

林智鴻說，高雄各里的人口落差很大，有些里長要服務數萬人，里內的居民甚至比1個行政區還多，有的里卻僅有幾百人，嚴重勞逸不均，影響服務品質，建議民政局把握市長任期最後2年，推動區里整併。

閻青智說，高雄市是直轄市，有些行政區是在原本的高雄縣區的傳統聚落，人口與面積無法與原高雄市的行政區做類比；高雄市的里、鄰整併正在做法規修訂，希望年底能針對高市里鄰編組辦法完成修訂，一旦法制面確定，明年即可在地方進行徵詢。

閻青智表示，里長4年1任，較佳時機是在任期最後1年進行討論，區的部分可一起進行，初步修法方向會參考五都作法，後續若能啟動徵詢程序，仍需各方條件通盤考量，有共識才能推動，目前並無明確期程。

高雄市議員林智鴻今天質詢時，追蹤區、里整併進度。圖／翻攝自高雄市議會臉書直播
高雄市議員林智鴻今天質詢時，追蹤區、里整併進度。圖／翻攝自高雄市議會臉書直播

修法 陳其邁 高雄市

延伸閱讀

淡水小鎮變新北大城...人口即將突破20萬 規劃慶祝活動

高雄捷運延伸到屏東 議員提醒：讓3個5萬人口鄉鎮串連

真的很愛這天「脫單」！台中302對雙11成婚僅次於520

新北里鄰重編氣炸瑞芳里長 痛批民政局罔顧偏鄉權益

相關新聞

強風豪雨易有倒木傷人 高雄在20樹設預警器 無線傳輸監測

今年2次颱風肆虐高雄，全市路樹災情超過2500件，傾倒樹木超過萬棵，列管珍貴老樹更有76棵受損、33棵伏倒。高市府委託國...

里長勞逸不均？ 市議員建議區里整併 民政局：有共識就推動

高雄市區、里人口數落差大，市議員林智鴻今天質詢時，追蹤區、里整併進度，建議把握市長陳其邁任期最後2年，把長期受到地方爭議...

電子輓聯淪陌生人打知名度工具 高市殯葬處：會向內政部反映

「電子輓聯」可讓贈送者的輓聯透過輪播的方式，顯示在禮廳的螢幕。高雄市議員林富寶說，高雄市立殯儀館的電子輓聯常出現陌生捐贈...

高雄9旬翁換人工髖關節 卻出現長短腳且術後疼痛不已

人工髖關節置換術有可能過緊或過鬆造成副作用，甚至引發感染，不過高雄一名9旬老翁術後右側肌肉又緊又痛，醫師檢查發現原來是「...

澎湖環教志工表揚 陳光復肯定落實環境守護

澎湖縣長陳光復今晚在環境教育志工表揚大會中，肯定志工們守護澎湖環境的用心，提升生活環境品質，以實際行動落實與環境共好

逾萬陸客小三通赴金門旅遊 單日最高破千人

今年截至11月11日，經小三通到訪金門旅遊陸客突破萬人、單日最高1475人。金門縣觀光處長許績鑫說，將持續整合資源推動金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。