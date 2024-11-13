電子輓聯淪陌生人打知名度工具 高市殯葬處：會向內政部反映

「電子輓聯」可讓贈送者的輓聯透過輪播的方式，顯示在禮廳的螢幕。高雄市議員林富寶說，高雄市立殯儀館的電子輓聯常出現陌生捐贈者，淪為打知名度工具，往生者的至親與在地好友送的輓聯，反而沒有機會出現在螢幕上。高市殯葬管理處長黃中中說，將向內政部反映。

傳統輓聯是將哀悼詞寫在白布或宣紙，掛在告別式的禮廳，通常被主家當作一種禮廳布置，但告別式上除了親朋好友的輓聯，民意代表與政治人物也會送上輓聯致意，導致傳統輓聯數量可觀，告別式結束後焚毀，恐對環境造成影響。

政府為了避免傳畽輓聯造成的汙染、浪費，推行電子輓聯，讓贈送者的輓聯透過輪播的方式，顯示在禮廳裝設的螢幕上。高雄市議員林富寶今天上午在議會質詢時指出，高雄市從2017年開始全面使用電子輓聯，每人都可申請且無須收費，導致時常出現陌生捐贈者，使往生者的至親與在地好友送的輓聯，反而沒有機會出現在螢幕上。

林富寶說，他曾在市立殯儀館參加告別式時，等了半小時都看不到自己的電子輓聯，一度還以為是助理沒有幫他登記；甚至還發現很多台北、台中的人，也來高雄這裡打知名度。林富寶要求高市殯葬處，「應該跟內政部講一下，太浮濫了」。

內政部的電子輓額系統只要登入，就可致贈電子輓額至全國所有有播放設備的禮廳，殯葬處長黃中中說，「各縣市民眾可以直接登記」，他會向內政部反映陌生捐贈者的問題。