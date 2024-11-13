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高雄9旬翁換人工髖關節 卻出現長短腳且術後疼痛不已

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
活力得中山脊椎外科醫院骨科醫師洪豐建。記者郭韋綺／攝影
活力得中山脊椎外科醫院骨科醫師洪豐建。記者郭韋綺／攝影

人工髖關節置換術有可能過緊或過鬆造成副作用，甚至引發感染，不過高雄一名9旬老翁術後右側肌肉又緊又痛，醫師檢查發現原來是「長短腳」引發手術關節疼痛，以體外震波鬆筋舒緩治療，再加上足部鞋墊矯正和復健，行動力已恢復正常。

活力得中山脊椎外科醫院骨科醫師洪豐建表示，92歲阿公受傷赴他院接受右側髖關節半人工置換術，雖然僅置換右側股骨頭，術後近4個月仍感右大腿內、外側肌肉緊、痛，走路須拿拐杖輔助，由於影響生活品質轉來就醫。

洪豐建指出，隨著人口高齡化，髖關節退化、股骨頭缺血性骨壞死或骨質疏鬆骨折的增加，有越來越多人接受人工髖關節置換。人工髖關節置換術，不是換了就會好，要注意副作用，包括感染問題及人工髖關節過鬆導致鬆動脫位，都有可能引起疼痛和行走不便，術後若已恢復行走程度，卻仍感不適，就應考慮是否為人工關節鬆緊的問題，衡量改善術後生活品質或經濟條件許可下，可與醫師討論接受重新處理。

經X光檢查，研判阿公右下肢有輕度下肢過長，造成長短腳，引發右側大腿緊繃和疼痛，給予打針吃藥止痛、復健治療，以及體外震波鬆筋舒緩治療，再加鞋墊矯正，疼痛緩解後，已恢復正常行走。

復健 手術 醫師

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