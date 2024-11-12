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屏東資深協勤民力服務逾30載 共24人獲縣警局表揚

中央社／ 屏東縣12日電

屏東縣政府警察局表達對協勤民力辛勞的謝意與敬意，今天在縣警局表揚資深協勤民力，今年符合資格者共24人；許多資深服務者，本著熱心熱血，一投入就逾30載。

屏東縣警局表揚今年符合獎勵資深協勤民力有24人，其中民防人員1人、義警7人、山地義警14人、義交2人，今天在屏東縣警局表揚大會，由屏東縣長周春米頒獎。並邀請民防大隊長蔡双喜、義警大隊長洪景崇、義交大隊代理大隊長鄭芳昆及警察之友會榮譽常務理事方次郎到場觀禮。

獲表揚的屏東義警中隊分隊長吳健隆，服務年滿40年績效優良，也曾協助查獲竊盜通緝案件。他接受媒體聯訪表示，自己經營的機車行剛好在派出所前，因緣際會下加入義警隊，抱著對社會貢獻的心，從26歲至今已參與43年，即將屆齡退休。鼓勵年輕人參與，對社會也是種回饋。

義交大隊部副大隊長黃秋順服務滿30年獲表揚，他說，潮州警分局義交是以婦幼為主，也協助車禍處理。認同義警理念，當初憑著年輕時一股熱心熱血，與一群志同道合的朋友加入，能堅持數十年，背後力量就是這群朋友，能獲表揚備感欣慰。

周春米表示，警力有限但民力無窮，多年來民防、義警及義交等民間力量都是警察最堅強的後盾，許多民力人員服務30或40年以上，協助警方執行交通疏導管制、治安維護等工作，很榮幸代表內政部長劉世芳頒發獎狀，也謝謝資深民力多年奉獻。

屏東縣警局表示，舉凡屏東重要活動、慶典或演習，如屏東熱帶農業博覽會、恆春豎孤棚、黑鮪魚文化觀光季、六堆祈福尖炮城、屏東三大日音樂節、屏東獨立音樂祭、東港東隆宮的迎王平安祭典等，又或者民安、萬安演習等，都可以看到協勤民力不辭辛勞、堅守崗位身影，對協勤民力致上最高謝意與敬意。

民防 警察

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