近萬罈20公升金門高粱入光華園酒窖 民眾享受期滿增值空間

金門高粱酒遠近馳名，金門酒廠配合金門縣府推出「光華園酒窖專案銷售計畫」，將抽出9999位縣民可領「儲酒券」，將酒免費儲放在光華園酒窖三年後，以每罈2萬元購回；縣長陳福海今也出席儀式，並於酒罈上簽名留念。

金酒今舉行光華園酒窖開展暨20公升金門高粱酒入窖儀式，「113年光華園酒窖『20L-59.2度金門高粱酒』金門地區限量專案銷售計畫」抽出9999位縣民，獲酒後可免費入窖三年並以2萬元購回，享受期滿三年持有之窖藏證書所帶來的時間增值空間，像過去500L窖藏商品就優於一般銀行定存利率數倍價值。

金酒指出，20公升酒罈歷經陶罈燒製及灌裝即日起入窖儲藏，若欲將窖藏未滿三年內領回者（無附窖藏證書）可自年12月2日起於營業時間持「儲酒券」至金門酒廠寧山配銷處櫃檯申請及繳納價款；窖藏期滿三年後領取者（附窖藏證書），可於2027年12月2日起至2028年5月31日止於上班時間至寧山配銷處申請領回並繳納2萬元價款，逾期視同放棄。自申請日後2個月內，金酒會將酒品寄送至申請人金門地區指定地點。

另外，金酒也為共同行銷2024金門海洋國際藝術節，重掀光華園酒窖神秘面紗，民眾可於期間一覽國內外藝術家大型地景裝置創作，免費體驗在地文化力，展期從11月14日起至12月25日每周一、四、五、六、日，沈浸式體驗坑道儲酒文化，一窺戰地坑道設計特色和其獨特儲酒功能。另外，到場參觀民眾也有機會獲20公升金門高粱酒，只要於期間拍照上傳即可。

光華園於1997年結束心戰作業空飄氣瓶儲放，2009年起華麗轉身成為儲酒基地，金酒規畫專屬為藏富於民的儲酒空間。陳福海、金門防衛部副指揮官周國健、金門縣議員王國代及金門酒廠董事長吳昆璋等今都共同見證20公升高粱酒入窖，也為光華園酒窖展覽揭開序幕。

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