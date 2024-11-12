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屏縣表揚資深協勤民力 周春米感謝警察打詐還拜託一任務
屏東縣政府警察局今表揚資深民防人員，縣長周春米致詞時，感謝警察付出，民間夥伴支持，大家深知警察是公務員中信賴度最高，除了打擊詐騙外，她還有一個任務「交通」，馬路如虎口，屏東沒有大眾運輸，長輩依賴騎摩托車，相形之下風險增加，有效將交通事故降低，保障鄉親安全。
周春米今出席表揚資深民防人員、警察局相關勤業務工作績優人員。周春米致詞說，警察挑戰、任務越來越重，從2、30年前防制毒品，抓六合彩，這10年來，台灣的社會犯罪，鄉親老百姓們深受其害就是詐騙集團，詐騙不僅是財產受損，一旦被騙之後，會對人生、自己產生很大懷疑，想說怎麼會被騙，生理、心理與家庭都會受影響。
周春米說，重點放在識詐、防詐、阻詐，打詐是最後一道防線，告訴大家反詐騙重要性。警察是公務員中是信賴度最高的，長期以來努力，除了反詐騙外，縣長還有一個任務「交通」，馬路如虎口，屏東沒有大眾捷運系統，要自己開車、騎機車、單車，屏東長輩依賴騎機車，相形之下風險增加。
周春米說，因為這樣背景條件，屏東交通事故，讓人擔心，這兩個月在大家努力之下，有得到改善，也宣導，長輩沒有駕照不要騎車，沒有戴安全帽，不要騎摩托車。這幾天重點取締闖紅燈，每個動作、勤務，在大家一棒接一棒，一步一腳印，綿密支撐下，有效把交通事故降到最低，更有效率保障鄉親生命財產安全，感謝警察同仁，日夜不懈，做最安全可靠後盾。
周春米說，警力有限，但民力無窮，多年來民防、義警及義交等民間力量都是警察同仁最堅強後盾，許多民力人員服務30、40年以上，協助警方執行交通疏導管制、治安維護等工作，她榮幸代表內政部長劉世芳頒發獎狀，謝謝資深民力多年來的奉獻。
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