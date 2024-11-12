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連7年捐贈金門醫院醫療設備 旅台鄉親回饋故鄉

中央社／ 金門12日電

金門旅台鄉親李能緣過去6年持續捐贈小兒科、骨科、護理科等科別醫療設備給金門醫院，今天再度捐贈無創子宮內視鏡檢手術組，希望幫助金門鄉親。

李能緣捐贈無創子宮內視鏡檢手術組1組給金門醫院，金門醫院今天舉行捐贈典禮，院長王世典、副院長陳根雄、副院長陳義榮等均出席。

王世典表示，感謝李能緣長期捐贈醫療設備，金門醫院醫師陣容堅強，但工欲善其事，必先利其器，剛好最近有兩名從醫學中心訓練完返鄉服務的婦科醫師，這個器械對他們非常重要。

曾任護理師的李能緣表示，過去開刀多少對身體會有創傷，現代科技日新月異，有很多微創甚至機器人進行的手術等，如果金門醫院能有這些設備與技術，會對金門鄉親非常有幫助。

李能緣說，從事醫療公益已邁入第10年，過去誤以為金門什麼都不缺，所以前幾年疏忽了金門，後來才知道家鄉也有很多需要幫忙的地方。希望自己一點力量能對別人產生影響，也能吸引更多朋友共同參與。

金門醫院婦產科主任王宇林表示，民國107年就參加過李能緣捐贈醫療設備儀式，當時獲贈的輸送型保溫箱能讓嬰兒運送、後送等任務做得更完善。這次受贈無創子宮內視鏡檢手術組，能對子宮腔做更進階檢查與治療，過去許多病患都要到台灣檢查，現在就能在當地直接處置。

金門醫院透過新聞稿表示，李能緣自107年開始捐贈醫療設備至金門醫院，過去6年共捐贈13項醫療設備，分布在小兒科、骨科、護理科、泌尿外科、心臟血管外科、急診、牙科及神經內科等。

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