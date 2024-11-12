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屏東竹田鄉長涉貪遭押 縣府指派黃道東代理鄉長

中央社／ 屏東縣12日電
屏東縣潮州鎮長周品全涉案遭押，縣府指派參議黃道東代理鎮長職務，昨辦交接典禮，由主任秘書王建元（左一）擔任移交人，將印信移交給黃道東（右）。聯合報系記者張已亷／攝影
屏東縣潮州鎮長周品全涉案遭押，縣府指派參議黃道東代理鎮長職務，昨辦交接典禮，由主任秘書王建元（左一）擔任移交人，將印信移交給黃道東（右）。聯合報系記者張已亷／攝影

屏東縣府指派參議黃道東代理潮州鎮長職務，今交接典禮。聯合報系記者張已亷／攝影
屏東縣府指派參議黃道東代理潮州鎮長職務，今交接典禮。聯合報系記者張已亷／攝影
屏東縣竹田鄉長吳振中疑收受賄賂販售清潔隊員職位，涉違反貪污治罪條例遭羈押禁見。屏東縣政府今天指派縣府參議黃道東代理鄉長，在竹田鄉公所完成交接典禮。

吳振中8日遭羈押禁見，縣府依地方制度法指派黃道東代理鄉長，交接典禮已於今天上午完成，由縣府民政處主持、監誓及財稅局監交，屏東縣政府表示，期許在黃道東帶領下，維持鄉務運作。

吳振中涉嫌收受賄賂，允諾有意爭取職缺的謝姓行賄人，以新台幣90萬元對價錄取清潔隊員。廉政署南部地區調查組7日晚間至吳振中住處及鄉長辦公室搜索，當晚經檢方複訊，認吳振中涉犯貪污治罪條例對於職務上之行為收受賄賂罪嫌，聲請羈押禁見，8日獲屏東地院裁准。

黃道東曾於去年11月代理潮州鎮長，時長近2個月；當時潮州鎮長周品全涉協助郭台銘選總統連署案遭押，1月中獲釋復職。

屏東縣政府 鄉長

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