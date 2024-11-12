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昔日國軍心戰基地 金酒近萬罈高粱入窖

中央社／ 金門縣12日電

金門酒廠今天把9999罈高粱酒儲藏至昔日國軍心戰基地「光華園酒窖」。縣長陳福海說，抽到儲酒券民眾3年後可領回增值高粱，實現縣府「藏富於民」計畫。

金門酒廠上午舉行「光華園酒窖開展暨20公升金門高粱酒入窖儀式」，將9999罈20公升金門高粱酒儲藏進酒窖，並宣布光華園酒窖展覽開展，邀請民眾體驗金酒戰地坑道儲酒文化。

陳福海表示，金門要好、金酒要先好，金門鄉親要更好，所以提出「藏富於民」計畫。金門在戰爭時期建了很多坑道，現在是很好儲酒環境，從13萬名縣民中抽出的9999名民眾，可以在3年後以2萬元領回價值更高的窖藏高粱。

金門酒廠董事長吳昆璋表示，金酒品牌基礎是前人努力成果，從2007年推出坑道窖藏儲酒商品，後續增值效果都很好。他也說，光華園酒窖展覽將在14日開展，現場有導覽服務，希望能讓在地鄉親與觀光客更認識坑道儲酒文化。

金門酒廠透過新聞稿表示，光華園在1997年結束心戰作業空飄氣瓶儲放任務後，2009年起成為儲酒基地。光華園酒窖現在除做為窖藏儲放用途，也舉辦光華園酒窖展覽，共同行銷2024年金門海洋國際藝術節。

金酒表示，展覽活動自11月14日起至12月25日，除每週二、三公休外，上午9點到下午5點免費開放參觀，現場安排專人導覽金門酒廠獨有戰地坑道儲酒文化，到場民眾完成打卡活動，也能參與光華園酒窖內20公升金門高粱抽獎。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

觀光客 金門 陳福海

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