報告114年總預算案 高雄市長陳其邁：量入為出推動市政

高雄市長陳其邁今天赴市議會報告114年總預算案編製情形，表示將在配合施政目標優先順序與兼顧財政能力下，量入為出，併收支同步考量機制，嚴格審慎編製完成，持續推動各項市政建設。

陳其邁報告指出，將以「穩健成長，歲出規模再創新高」、「堅守紀律，淨舉借預算續創新低」、「產業轉型，培育產業人才」、「加速興建交通路網，強化民生基礎設施」、「重大建設加速推動，精進市政不遺餘力」等5大面向推動各項市政建設。

陳其邁表示，114年歲出總額新台幣1938.37億元，較上年度增加242億元，資本門比例比去年度增加2.6%，來到19.78%，建設高雄不停歇。另外，淨舉借預算數52億元，較去年減少5億元，持續創下縣市合併後歷年最低。

他並指出，市府推動數位及淨零轉型2大政策，持續引進半導體等新興科技產業進駐，編列國家重點領域校際研教園區計畫1.85億元，及補助促進產業發展基金11.56億元、招商暨商業行政及管理1.96億元，協助產業發展與創造就業機會。

此外，114年度各機關相關淨零預算，共計285.46億元，其中公務預算166.74億元及基金預算118.72億元，持續朝減碳目標邁進。

陳其邁並表示，114年捷運、鐵路地下化等軌道建設共編列122.76億元、通勤月票票價補貼11億元及幸福巴士計畫1.36億元。道路養護、公園綠地、路燈裝護等公共設施養護及改善36.73億元，在推動重大建設之餘，也注重基礎建設維護。

他也提到，市府編列整體治水防洪預算13.42億元，較上年度增加近1億5800萬元；及自辦社會住宅32.28億元（基金）、運動中心6.49億元；校舍興建工程編列12.35億元，及新高雄果菜批發市場環境及設備改善計畫5000萬元等經費。

陳其邁表示，市府也持續推動強化社會安全網計畫，114年度編列老人、身心障礙、兒少及社會救助等181.9億元；建置多元普及長期照顧資源，114年度編列長期照顧116.78億元；各機關編列相關大青年計畫預算共165.41億元。