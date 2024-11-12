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只送不賣！黃色小鴨變身2千個「小鴨帆布包」改造後卡哇依登場

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市府回收黃色小鴨氣膜帆布轉製「小鴨帆布包」，2千個配合宣導活動只送不賣。圖／高市觀光局提供
高市府回收黃色小鴨氣膜帆布轉製「小鴨帆布包」，2千個配合宣導活動只送不賣。圖／高市觀光局提供

今年初高雄舉辦「2024 冬日遊樂園」，黃色小鴨重返高雄引爆風潮，共吸引過900萬人次造訪，創下逾140億元經濟產值。觀光局說，為提倡資源循環再利用觀念，特別回收主展品黃色小鴨氣膜帆布，縫製後變身2千個「小鴨帆布包」，配合宣導活動亮相，只送不賣。

天下雜誌日前公布「2024天下城市治理卓越獎」得獎名單，高雄榮獲「2024年度卓越城市」，高市府觀光局舉辦高雄燈會，結合永續理念策辦的「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」，從全國196件中脫穎而出，獲經濟成長組優選。

局長高閔琳表示，高雄燈會網路聲量居六都燈會之最，吸引海內外900萬旅客造訪。春節年假期間，高雄市區旅宿近滿房，商圈、夜市、觀光工廠、百貨公司人潮大增，業績成長3成以上。此外，國際巨星紅髮艾德（Ed Sheeran）、韓團Super Junior成員銀赫等明星都秀出打卡照，帶起高雄城市光榮感與驕傲感。

活動結束後，觀光局將主展品黃色小鴨氣膜帆布完整回收，並縫製成「小鴨帆布包」；此舉減少廢棄物堆置處理，更透過回收再生及重製，成功讓小鴨帆布升級為高堅固耐用的防水提袋。

高閔琳說，小鴨帆布包落實零廢棄、變廢為寶理念，將結合高雄市環保旅宿及永續低碳旅遊推廣活動對外贈送，也會跟隨觀光推廣大使高雄熊前進校園扎根教育，合體宣導環保減碳概念。

高市府觀光局舉辦高雄燈會，結合永續理念策辦「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」，再度創造黃色小鴨風潮。圖／高市觀光局提供
高市府觀光局舉辦高雄燈會，結合永續理念策辦「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」，再度創造黃色小鴨風潮。圖／高市觀光局提供

燈會 觀光局 黃色小鴨

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