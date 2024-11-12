雙胞胎都是腦麻6歲後無補助 南市特殊兒媽媽吐沈重心聲

全國六都弱勢兒少療育補助僅台南、高雄涵蓋到6歲，台南市議員林冠維今天在自由質詢時希望台南市也能跟進，把療育補助納入弱勢兒童醫療補助中，補助資格為具有手冊或重大傷病卡，可從6歲以上到補助12歲，甚至18歲；市長黃偉哲允諾評估。

林冠維表示，日前接獲一名永康區家有雙胞胎特殊兒母親的陳情，對方表示，兩名孩子都是腦麻特殊兒，全國0至6歲皆屬兒童早療補助，但兩個孩子今年就讀國小一年級，頓時沒有補助。面對重症孩子的身體狀況，6歲後更是不能停止復健，只因復健是長久且多元的，例如水療、針灸等，她與台南市其他特殊兒母親希望林冠維能幫忙在議會發聲。

林冠維說，目前六都中有台北、新北、桃園、台中，將療育補助納入弱勢兒童醫療補助中，補助資格為具有手冊或重大傷病卡，可從6歲以上到補助12歲，甚至18歲（台中）。高雄市議會多位議員日前聯袂要求市府延長至18歲，且涵蓋跨縣市療育補助，獲得社會局認同，最快明年6月前上路。林冠維要求台南市政府要加緊腳步，不要淪為六都最後一名。

市長黃偉哲允諾，他將要求社會局調查全市需要療育補助的兒童人數，並調查其家庭是中低收入戶，評估相關所需經費。黃偉哲也收下林冠維轉交的陳情相關資料，市府會盡速瞭解通盤狀況。