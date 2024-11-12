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雙胞胎都是腦麻6歲後無補助 南市特殊兒媽媽吐沈重心聲

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員林冠維轉交永康區家有雙胞胎特殊兒母親的陳情給市長黃偉哲。圖／林冠維提供
台南市議員林冠維轉交永康區家有雙胞胎特殊兒母親的陳情給市長黃偉哲。圖／林冠維提供

全國六都弱勢兒少療育補助僅台南、高雄涵蓋到6歲，台南市議員林冠維今天在自由質詢時希望台南市也能跟進，把療育補助納入弱勢兒童醫療補助中，補助資格為具有手冊或重大傷病卡，可從6歲以上到補助12歲，甚至18歲；市長黃偉哲允諾評估。

林冠維表示，日前接獲一名永康區家有雙胞胎特殊兒母親的陳情，對方表示，兩名孩子都是腦麻特殊兒，全國0至6歲皆屬兒童早療補助，但兩個孩子今年就讀國小一年級，頓時沒有補助。面對重症孩子的身體狀況，6歲後更是不能停止復健，只因復健是長久且多元的，例如水療、針灸等，她與台南市其他特殊兒母親希望林冠維能幫忙在議會發聲。

林冠維說，目前六都中有台北、新北、桃園、台中，將療育補助納入弱勢兒童醫療補助中，補助資格為具有手冊或重大傷病卡，可從6歲以上到補助12歲，甚至18歲（台中）。高雄市議會多位議員日前聯袂要求市府延長至18歲，且涵蓋跨縣市療育補助，獲得社會局認同，最快明年6月前上路。林冠維要求台南市政府要加緊腳步，不要淪為六都最後一名。

市長黃偉哲允諾，他將要求社會局調查全市需要療育補助的兒童人數，並調查其家庭是中低收入戶，評估相關所需經費。黃偉哲也收下林冠維轉交的陳情相關資料，市府會盡速瞭解通盤狀況。

低收入戶 台南 復健 黃偉哲

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