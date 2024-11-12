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高雄出生率低谷 議員提「育兒低利貸款」…6歲前最多申請100萬

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高市議員郭建盟建議市府比照學生「就學貸款」辦理低利率方案，推出「百萬育兒低利貸款」，懷孕5個月至孩子6歲前，最多可申請至100萬。圖／翻攝自高雄市社會局臉書專頁
高市議員郭建盟建議市府比照學生「就學貸款」辦理低利率方案，推出「百萬育兒低利貸款」，懷孕5個月至孩子6歲前，最多可申請至100萬。圖／翻攝自高雄市社會局臉書專頁

高雄市出生人口數逐年下降，去年出生1萬5805名嬰孩達縣市合併以來的最低點，研究推估10年後，高雄總人口數恐不足260萬人，市府雖祭出多項福利催生，但家庭多半仍因經濟考量不願生育，高市議員郭建盟建議市府比照學生「就學貸款」辦理低利率方案，推出「百萬育兒低利貸款」，懷孕5個月至孩子6歲前，最多可申請至100萬。

高雄市去年新生兒出生人口達1萬5805名，是縣市合併以來的最低點，合併後2012年曾達最高峰2萬4963人，之後即不斷減少，去年出生數1萬6133人，高市府雖提出生育津貼加碼、坐月子到宅服務、定點計時臨托服務和孕婦產檢交通補助等，也擴大興辦社會住宅及租金補貼等，但「經濟問題」仍是夫妻不敢生育的關鍵。

台灣民國65年起推動無差別教育辦理低利學生就學貸款，以郵政一年期定期儲金機動利率加0.15%浮動計息，利息差額由中央與地方補貼；111學年度總申貸人次達36萬，申貸金額為162.8億，年利息補貼23.5億，對比106年申貸人次48萬人次、申貸金額20362億，顯見台灣因少子化因素和國家經濟力提升，申貸人次與金額逐年下降。

另外，高雄高中職學生就學貸款人數，109學年度決算數434萬、申貸人數1015人至112學年度決算數300萬、申貸人數690人。高市議員郭建盟表示，低利就學貸款已完成階段任務，台灣又逢生育率全球第一低的國安危機，高市府應比照學生就學貸款法理，研議產前5個月到6歲「百萬育兒低利貸款」新政策。

郭建盟建議，育兒低利貸款同樣以郵政一年期定期儲金機動利率加0.15%浮動計息，利息差額由中央與地方補貼上限10.5年，孩童7歲起還本。家庭懷孕5個月後可申請「產前生育醫療費貸款」上限10萬，孩童0至1歲，家庭可申請「首次育兒費用貸款」上限40萬，2至6歲每年可再申請第2至第7次貸款，每年上限10萬，總貸款金額達100萬。

社會局表示，此案所需經費龐大，非地方財務所能負擔，已函請行政院規劃全國一致性支持家庭生養友善育兒方案，目前中央「我國少子女化對策計畫」和「0-6歲國家一起養」、「安心懷孕友善生養」等政策，已從產前到6歲的幼兒醫療照護、育兒照顧與教育等，提兒家庭多元支持措施。

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