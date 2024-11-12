盼議會速審預算 陳其邁：市政推動一日不能停
高雄市議會今天起進行市府明年度預算審查，市長陳其邁表示，希望議會盡速審查，市政的推動一日不能停；各機關首長也務必掌握預算籌編內容，向議員充分說明。
高雄市議會今天起陸續進行市府明年度預算審查，陳其邁今天在市政會議前接受媒體聯訪表示，今年預算編列新台幣1938億元，主要是在照顧市民的權益及促進經濟發展，讓整體的市政能持續推動。
陳其邁說，希望議會盡速實質審查相關預算，市政推動一日不能停。每一筆預算都很重要，不管是社福或經濟發展及公共建設等，都攸關市民權益，希望議會能盡速審議，市府也會尊重議會審查意見。
此外，陳其邁也在市政會議上，要求各機關首長務必清楚掌握預算籌編內容，並向議員充分說明，讓預算順利審議通過。
高市府會後新聞稿表示，針對今年度資本支出執行報告，預估執行率整體達92.72%，陳其邁請各機關確實執行，並落實專案管理，以確保執行率達90%以上，並責請機關首長親自督導1000萬元以上尚未決標案件，儘速發包，早日完成市政建設，提供市民服務。
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