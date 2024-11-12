保留高雄東9區歷史人文 市府推動右堆文化路徑

高市府客委會推動「右堆文化路徑」，近年完成2大故道系統及5大主題路徑，保留高雄東9區歷史文化中重要記憶與文化脈絡，未來盼擴展至六堆其他區，打造「南台灣國家綠道」。

高雄市長陳其邁表示，右堆文化路徑跨區串聯呈現客庄產業、歷史及族群特色，保留高雄東9區重要記憶與文化脈絡，並呼應淨零碳排政策，鼓勵市府各局處將文化路徑融入活動規劃，共同推動東9區生態與低碳旅遊，讓民眾深入體驗客庄歷史風貌與多元文化，也提升居民與遊客環保意識。

高雄市客家事務委員會主委楊瑞霞表示，文化路徑以「大庄牽小庄」理念，規劃為長距離步道，希望右堆族群融合、聚落及產業發展等故事，透過文化路徑串聯，帶動客庄創新及前進。

楊瑞霞指出，未來將以短中長期分階段推動，並提升步道基礎設施與標識、加強人才培訓及軟體建置、運用中央及地方資源共同推廣，將右堆文化路徑打造為當地文化旅遊亮點，讓民眾透過路徑探索右堆族群文化歷史，感受當地獨特文化魅力與人文故事。

高市客委會今天發布新聞稿指出，近年完成「美濃、杉林、六龜故道」與「甲仙、六龜、杉林故道」2大系統，提出「美濃文學細路」、「水圳環線」、「伯公巡禮」、「湯姆生文化路徑」、「越嶺穿河祈福路」5大主題路徑，涵蓋鍾理和文學場景、黃蝶翠谷、旗山雞油樹下客家聚落、六龜歷史街廓、1871年英國攝影師約翰．湯姆生走過的古道等代表性地點。

客委會表示，路徑結合當地人文歷史、產業、族群互動、水資源及信仰等，為民眾提供深入了解客家聚落發展脈絡機會，自民國110年至今辦理逾20場文化路徑小旅行、約600人次參與，盼以右堆文化路徑建立示範區，擴展至六堆其他區，打造「南台灣國家綠道」。