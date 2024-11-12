高市推動廢除公寓大廈化糞池 114年持續補助

為推動廢除公寓大廈化糞池，高雄市水利局今天表示，明年將持續編列經費補助，市民只要來電申請，水利局將通知技師免費到府勘查評估，每套化糞池最低補助5萬8000元。

為改善高雄市公寓大廈地下室因化糞池所產生臭味及衛生問題，水利局今天表示，明年將持續編列經費以補助廢除化糞池，讓地下室不再有沼氣及水肥味，同時也可減少抽水馬達維護、更換費用及電費支出。

水利局今天新聞稿說明，明年持續編列預算以鼓勵市民將地下室化糞池廢除，補助審查流程委託高市專業土木技師公會執行，市民只要來電申請，水利局將通知技師到府勘查評估，所有評估作業皆為免費。

此外，補助原則以廢除化糞池的套數為基準，每套化糞池最低補助新台幣5萬8000元，實際補助金額將依化糞池廢除及改設方式經技師審核為準。

水利局統計，自民國105年執行至今，已有約2100棟公寓大廈申請現勘，已撥付補助金額達1880萬元。民眾有問題可來電洽詢，或至水利局官方網站下載相關檔案。