快訊

台灣美食成日本超商「限定商品」！台網羨慕：為什麼我們沒有

川普、馬斯克短命兄弟情？歷史學家列3原因 直言「不會長久」

指陳時中與美女比肩而出 王鴻薇：中華開發夜宴為何事？

高市推動廢除公寓大廈化糞池 114年持續補助

中央社／ 高雄12日電

為推動廢除公寓大廈化糞池，高雄市水利局今天表示，明年將持續編列經費補助，市民只要來電申請，水利局將通知技師免費到府勘查評估，每套化糞池最低補助5萬8000元。

為改善高雄市公寓大廈地下室因化糞池所產生臭味及衛生問題，水利局今天表示，明年將持續編列經費以補助廢除化糞池，讓地下室不再有沼氣及水肥味，同時也可減少抽水馬達維護、更換費用及電費支出。

水利局今天新聞稿說明，明年持續編列預算以鼓勵市民將地下室化糞池廢除，補助審查流程委託高市專業土木技師公會執行，市民只要來電申請，水利局將通知技師到府勘查評估，所有評估作業皆為免費。

此外，補助原則以廢除化糞池的套數為基準，每套化糞池最低補助新台幣5萬8000元，實際補助金額將依化糞池廢除及改設方式經技師審核為準。

水利局統計，自民國105年執行至今，已有約2100棟公寓大廈申請現勘，已撥付補助金額達1880萬元。民眾有問題可來電洽詢，或至水利局官方網站下載相關檔案。

公寓 水利局 高雄市

延伸閱讀

高市國際特搜隊整備完成 待命救援古巴強震

傳充電樁肇禍？高市鼓山清潔隊凌晨起火損失破百萬 環局：調查中

青少年吸電子煙比例增 高市推「菸勿謎漫」桌遊防制煙害

公寓大廈地下停車場充電樁設置困難重重 嘉市議員批中央修法牛步

相關新聞

雙胞胎都是腦麻6歲後無補助 南市特殊兒媽媽吐沈重心聲

全國六都弱勢兒少療育補助僅台南、高雄涵蓋到6歲，台南市議員林冠維今天在自由質詢時希望台南市也能跟進，把療育補助納入弱勢兒...

高雄出生率低谷 議員提「育兒低利貸款」…6歲前最多申請100萬

高雄市出生人口數逐年下降，去年出生1萬5805名嬰孩達縣市合併以來的最低點，研究推估10年後，高雄總人口數恐不足260萬...

高雄捷運延伸到屏東 議員提醒：讓3個5萬人口鄉鎮串連

屏東縣議員洪明江今總質詢，關注重大交通建設，洪明江說，高雄捷運延伸到屏東兩條路線，紅線從小港到林邊，橘線大寮到潮州屏東線...

颱風接連來高屏溪寵物公園重創 縣府修復明年5月完工

今年接連幾個颱風，造成屏東縣高屏溪寵物公園受損嚴重，圍籬及設施倒成一片，迄今仍未修復，讓不少毛爸毛媽直呼「少了一個遛毛小...

高雄螺絲產業慘…爆發歇業潮 經發局：明年會逐步回穩

北高雄岡山地區是螺絲扣件生產重鎮，受國際因素影響，8月下旬至今，多家盤元、鐵線工廠公告結束營業。議員方信淵指出，螺絲產業...

高鐵延屏東設六塊厝 屏縣議員批錯誤政策比貪汙更可怕

高鐵南延屏東一波三折，要採左營案還是高雄案，交通部定調今年底前宣布。屏東議會總質詢，議員洪明江、蘇資婷關注高鐵進度，縣議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。