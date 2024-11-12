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高雄捷運延伸到屏東 議員提醒：讓3個5萬人口鄉鎮串連

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣議員洪明江今總質詢，關注重大交通建設，他提醒，高雄捷運延伸到屏東，路線串連3個五萬人口的鄉鎮，潮州鎮、萬丹與內埔鄉。圖／取自屏東縣議會直播網站
屏東縣議員洪明江今總質詢，關注重大交通建設，他提醒，高雄捷運延伸到屏東，路線串連3個五萬人口的鄉鎮，潮州鎮、萬丹與內埔鄉。圖／取自屏東縣議會直播網站

屏東縣議員洪明江今總質詢，關注重大交通建設，洪明江說，高雄捷運延伸到屏東兩條路線，紅線從小港到林邊，橘線大寮到潮州屏東線，但他發現施政報告內容幾乎照抄先前，隻字不改，沒有進度嗎？他也提醒，捷運路線串連3個五萬人口的鄉鎮，潮州鎮、萬丹與內埔鄉。

民進黨籍議員洪明江說，屏南快速道路起點定案從八八快速道路延續疏解車潮，但是八八快速道路，每到上下班時段大塞車，車流量大，以後延續屏南快道，勢必更塞，「屏東中區更需要捷運，高雄橘線大寮潮州線」。

屏東縣33鄉鎮市，除屏東市19萬多人口外，內埔鄉、潮州鎮與萬丹鄉是逾5萬人口鄉鎮，洪明江說，交通不便造成人口流失，15年前潮州鎮人口5萬6千多人，內埔6萬1千多人，如今內埔人口流失9千人，潮州流失3百多人，潮州的人口數還贏內埔，內埔交通不便，沒有大眾運輸，搭火車到要竹田鄉西勢。

縣長周春米說，捷運路線部分，屏東是台灣最南，賴清德總統一再提均衡區域發展，交通建設需中央大力支持，縣府財源恐無法負擔，也緊鑼密鼓籌劃。高雄捷運紅線從高雄林園延伸到屏東新園、東港　大鵬灣到林邊。

議員關心的屏中地區，周春米說，萬丹，內埔因為先前都沒有鐵道規畫，縣府著手捷運第二條優先路線，從高雄大寮出發，有兩條路線，大寮到萬丹潮州線、大寮屏東線，都有持續進行，施政報告書面沒有太多變動，這一兩個月，規畫公司有來做報告，也有持續研究，上月有針對大寮萬丹潮州、大寮屏東內埔，做討論。

周春米說，如何串聯萬丹、潮州與內埔，讓屏中串連，也要考量相關條件，經費財源，如何有效率把鄉鎮市串連，而不是照之前，要求顧問公司把目前城鄉規畫，後續城鄉願景放進去，做更細膩討論。交旅處持續追蹤，也有就紅線，要克服溝通的點持續討論。

人口流失部分，周春米說，如何把年輕人留在屏東，後續會跨大步伐，屏東孩子在屏東念書，就業生兒育女。之前是希望更多人到偏鄉服務，偏鄉加給，現在不是只有偏鄉，也要跟其他縣市搶人，讓小孩留在屏東念書工作生兒育女，這不是一蹴可幾。

屏東縣 萬丹 高雄捷運

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