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颱風接連來高屏溪寵物公園重創 縣府修復明年5月完工

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
今年接連幾個颱風造成屏東縣高屏溪寵物公園受損嚴重，迄今仍未修復。記者潘奕言／攝影
今年接連幾個颱風造成屏東縣高屏溪寵物公園受損嚴重，迄今仍未修復。記者潘奕言／攝影

今年接連幾個颱風，造成屏東縣高屏溪寵物公園受損嚴重，圍籬及設施倒成一片，迄今仍未修復，讓不少毛爸毛媽直呼「少了一個遛毛小孩的地方」。屏東縣政府農業處向中央爭取經費補助，目前已進入設計階段，預計明年5月修復完工。

2017年啟用的高屏溪寵物公園是屏東縣首座寵物公園，位於高屏溪屏東岸的高灘地，占地廣闊，有彩繪水泥涵管、跳高輪胎架、浪狀棧道等各種運動設施，吸引許多毛爸毛媽帶著毛小孩到這盡情奔跑、揮耗體力。

不過7月凱米颱風帶來嚴重災情，高屏溪水位暴漲，水淹到近1公尺高，將公園整個淹沒，水退後圍籬及設施倒成一片，連樹木都無法倖免，之後又接連來了山陀兒、康芮颱風，場地滿目瘡痍，復原遙遙無期。

縣政農業處表示，由於公園位於行水區，不能建造固定設施，所以相關設備很容易因天災受損，不過之前不曾像這次受損這麼嚴重。目前已向中央公共工程委員會申請補助84萬元並核發，加上縣府自籌款，將進行規畫設計、監造施工。

農業處表示，因接連幾個颱風各地都傳出災情，申請經費者眾，所以經費核發時程受到影響。目前工程已進入設計階段，之後將發包施作，順利的話明年5月就能完工。

今年接連幾個颱風造成屏東縣高屏溪寵物公園受損嚴重，迄今仍未修復。記者潘奕言／攝影
今年接連幾個颱風造成屏東縣高屏溪寵物公園受損嚴重，迄今仍未修復。記者潘奕言／攝影
今年接連幾個颱風造成屏東縣高屏溪寵物公園受損嚴重，迄今仍未修復。記者潘奕言／攝影
今年接連幾個颱風造成屏東縣高屏溪寵物公園受損嚴重，迄今仍未修復。記者潘奕言／攝影

凱米颱風 屏東縣政府 高屏溪

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