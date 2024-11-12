高雄螺絲產業慘…爆發歇業潮 經發局：明年會逐步回穩

北高雄岡山地區是螺絲扣件生產重鎮，受國際因素影響，8月下旬至今，多家盤元、鐵線工廠公告結束營業。議員方信淵指出，螺絲產業蕭條，今年預估會有十幾家工廠做不下去，明年恐會更慘，應有輔導對策。經發局表示，配合中央推動輔導方案，明年會逐步回穩。

經濟部統計，全台螺絲、螺帽及鉚釘製造業工廠逾1800家，最大產業聚落位於高雄市，聚集超過700家工廠。金屬研究發展中心評估，受烏俄戰爭及紅海危機等因素影響，全球航運成本及大宗商品價格提高，增添後市不確定性。

近日頻傳工廠歇業與員工放無薪假，螺絲業者低調說，8月至今，共有詳耘工業、元山鋼、嘉義鐵線等工廠正式公告，在這波歇業潮中，甚至有工廠發生債務糾紛，遭客戶搬光工廠內所有線材。市府勞工局指出，目前有一家金屬品製造業者與10名勞工協議，今年底前實施減班休息（無薪假）。

市議員方信淵指出，螺絲業十分蕭條，很多人放無薪假，業者反映約有十幾家工廠今年會做不下去，歐盟對中國大陸螺絲課徵反傾銷稅，但台灣未加入東協，會被加收15％至25％關稅，需要經發局協助轉型，否則明年會更慘。