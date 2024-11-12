高鐵延屏東設六塊厝 屏縣議員批錯誤政策比貪汙更可怕

高鐵南延屏東一波三折，要採左營案還是高雄案，交通部定調今年底前宣布。屏東議會總質詢，議員洪明江、蘇資婷關注高鐵進度，縣議員洪明江直指，高鐵延屏東當初設六塊厝是錯誤政策比貪汙更可怕；縣長周春米說，高鐵屏東等很久，「A案B案趕快定案就是好案」。

民進黨籍縣議員洪明江今說，高鐵延屏東方案又要討論，「不是路線問題是設站問題」，高鐵到屏東設站，站要在哪？「完全沒讓縣民討論，議會也沒討論，誰決定？開民主倒車」，他很羨慕宜蘭人，高鐵到宜蘭，宜蘭提出六個站討論，最後還是一個站。

洪明江說，民進黨在屏東縣連續執政逾20年，提醒縣長不要展現執政者傲慢，要更謙虛，聽人民聲音。他也提到，立委選舉時，縣長到潮州助講，當時提到高鐵要到潮州設站，高鐵在屏東縣會有兩個站嗎？請趕快踩剎車。他也提醒周春米從他第一次總質詢就提醒「要走自己的路」，錯誤的政策比貪汙更可怕。

縣議員蘇資婷關注高鐵延屏東進度，蘇資婷說，前縣長潘孟安時代給屏東人高鐵夢，還規畫全台灣第一個以高科技產業為主軸的高鐵特定區。高鐵延伸屏東經多年評估，原本規畫「 左營案 」執行，但因路線經石化廠區，引發安全隱憂，現又重新評估高雄案，經費暴增兩倍以上，除增設高雄站，原本高架軌道勢必改地下化，施工期拖延，請問縣長周春米的態度。

周春米答詢，高鐵南延屏東，「我們等很久了，A案B案，趕快定案就是好案。」，左營案出現疑慮，鐵道局專業評估後，環評之後遇到問題，這一年來重新回到檢討是不是要進入高雄火車站這個案子。

周春米說，她的態度就是趕快定案。若進入高雄車站，有其利也有擔憂的地方。利的部分對南高雄有高鐵站進入，助益不同凡響，看到左營的發展，但這是高雄市規畫、建設，都尊重。

周春米說，若進入高雄車站再到屏東六塊厝，就是走台鐵路線，將來採潛盾工法，從此面向，經濟效益應該會更大，從永續方面，帶動更多城市、鄉鎮發展，效益會更大。這樣的前提，時間、費用、交通部、鐵道局與高鐵都會充分考量。

周春米也提到，日本新幹線，天邊海角都會開到，新幹線對出差商務人士來說兩小時都是合理距離，當天往返，在做重大交通建設規畫爭取推動時，要注意更多面向、更多利益兼顧。