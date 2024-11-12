永康三民社區推生態導覽 在地美食藝品增加鄉親就業

台南永康三民社區發展協會爭取到勞動部補助，約聘5人協助發展在地特色產品，發展行銷地方特色文創商品，也讓待業者有工作、學習自力更生。專案經理許秋蘭說，已開發在地特產高麗菜製作菜乾、包子，還有饅頭、青蛙下蛋、風味餐等美食，可上班時間打電話06-2432705預訂。

三民社區周邊有台糖天然林地、三崁店糖廠與神社遺址。社區關懷據點主任黃鈴池表示，三民是得天獨厚的小社區，有保育類「諸羅樹蛙」在台灣最南端棲息地。「希望我們能讓環境與產品共同發育成長」。

協會理事長陳和志感謝勞動力發展署永康就業中心協助轄區開發特產，增加就業機會，也能間接讓民眾更關注在地的自然生態。

專案經理許秋蘭說，三民社區期待成為「有機發展社區」，研究產品、包裝過程不希望少數人決定，而是不斷在社區內部探詢在地居民與耆老的意見，做出兼具在地特色，且能夠賣得出去的產品。

目前成熟的產品有社區自製的高麗菜乾包子，已廣受在地鄉親好評，有外地民眾聽到風聲專程遠道而來訂購，也有風味餐等美食，都是將在地特色農產與食材發揮創意製作。

三民社區也將「諸羅樹蛙」為主的意象融入社區產品中，打造手工包包、手機包、餐具包、杯墊等特色產品，希望藉由特殊保育生物的象徵，凝聚整個社區的共識。

陳和志表示，三民社區雖人口外流，但對在地自然環境很有信心，相信可以在生態意識逐漸抬頭的今天吸引民眾專程到社區體驗。感謝多元就業開發方案協助補充社區缺乏的勞動力資源。社區也規畫了生態導覽體驗活動，讓民眾在諸羅樹蛙的繁殖季節時深入其棲息地近距離觀察珍貴的保育類動物，並由專業人員隨同講解。

永康就業中心主任李奇玫表示，持續進用失業民眾，諮詢輔導培植地方特色產業，扶持永續發展。今年補助民間團體8家，提供41個在地就業機會。計畫申請資訊可洽就業中心，電話06-2038560有專人說明。