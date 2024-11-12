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屏東迎王祭壓軸南州迎王明登場 交管時間路線看這裡

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東迎王平安祭最後壓軸，南州鄉溪州代天府「甲辰正科迎王平安祭典」明日登場，至18日為期6天。記者潘奕言／攝影
屏東迎王平安祭最後壓軸，南州鄉溪州代天府「甲辰正科迎王平安祭典」明日登場，至18日為期6天。記者潘奕言／攝影

屏東迎王平安祭最後壓軸，南州鄉溪州代天府「甲辰正科迎王平安祭典」明日登場，至18日為期6天。南州迎王跨南州及林邊鄉舉行，東港警分局將於活動期間在會場周邊及遶境沿線道路實施交通管制封閉，提醒民眾避開管制路段及改道行駛。

警方管制時間從12日下午2時至18日上午6時止；管制路段包括台17線林邊鄉中山路段、林邊鄉和平路、人和路、成功路、新興路與中正路，南州鄉萬華路、七塊路、三和路、三民路、仁里路、三民路與人和路。

崎峰堤防活動會場，13日請王儀式上午6時起，及送王儀式17日晚上11時起，管制地點包括海巡署崎峰安檢所旁路口、裕後路37號及63號旁巷子，都將視活動狀況彈性調整。

出巡、遶境、遷船儀式管制時間從13日6時起，至18日早上6時止，每日上午7時至晚間11時，視狀況提早或延後，沿線實施彈性交通管制，管制範圍及路段包括林邊鄉及南州鄉內道路，視隊伍行經時周邊道路狀況彈性調整。

東港警分局建議民眾將車輛停放停車場，勿違規停車或占用道路，也鼓勵搭乘大眾運輸工具前往活動會場。如途中遇遶境隊伍，請遵從交管人員指揮疏導前進，並隨時注意本身安全及隨身貼身物品。

南州迎王代天府周邊交通管制。圖／東港警分局提供
南州迎王代天府周邊交通管制。圖／東港警分局提供
南州迎王林邊請王現場周邊交通管制。圖／東港警分局提供
南州迎王林邊請王現場周邊交通管制。圖／東港警分局提供

交通管制 屏東 迎王 遶境

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