台61線延高雄 明年初完成評估

台南民眾期盼台61線南延、加強安平區漁光島聯外交通以分散車流，交通部長陳世凱昨會勘，允諾明年初完成台61線南延高雄的評估報告，也要求高雄港務公司開放港區的漁光島段道路，希望可以在2027年前完成。

立委林俊憲說，台南有「4橫」台84線、國道8號、台86線、北外環道，「3縱」國道3號、國道1號、台61線，都未穿過安平、安南區，若辦大型活動，車流短時間難疏散，台61線欲南延的高架道路落墩範圍可能會影響居民及安平工業區廠房，公路局應盡速辦理地方說明會，確認路廊範圍，另，漁光島聯外道路僅有漁光橋，先前已要求港務公司研議開放通行港區道路，港務公司有表示能開放現AC管制門前道路。

林俊憲與立法院交通委員會到安平商港會勘，陳世凱與多名官員南下出席；陳世凱說，針對台61線延伸案及漁光島聯外道路案，指示相關單位盡速辦理。

此外，雲林斗六市芭蕉溪上游通水斷面束縮，影響通洪效能，附近居民飽受水患之苦，第五河川分署長吳明華說，須改善4處瓶頸河段、新建及改造沿線護岸，總經費1.5億元。

立委張嘉郡為此邀立法院經濟委員、經濟部政務次長何晉滄、農業部政務次長黃昭欽等人會勘，張嘉郡說，希望盡快核定改善經費、盡快開工；何晉滄說，全力跟地方、民間一起努力，力求在3年內完成治水計畫。