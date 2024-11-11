金門辦數位5G應用活動 數發部：完善離島基礎建設

數位發展部今天在金門舉行5G技術應用活動，數發部主秘胡貝蒂表示，5G基礎建設很重要，離島偏鄉還有訊號無法涵蓋的地區，將與電信公司共同努力佈置。

數發部今天由胡貝蒂率領韌性建設司、數位產業署等官員抵金，為期2天的考察行程視察當地電信普及服務成果、前瞻基礎建設計畫執行狀況，並與金門縣政府交流，探討如何強化金門數位建設與應用。

下午一行人出席金門縣立體育場「金彩 5G AI叩門」活動，與金門縣副縣長李文良共同見證5G技術如何應用於醫療、教育和文化等領域，為金門民眾帶來更便利、多元數位生活體驗。

胡貝蒂表示，如果沒有佈置5G基礎建設，5G應用也很困難，要思考到離島偏鄉還有訊號無法涵蓋地區，將與電信公司在數位平權、通訊韌性及相關數位產業發展上共同努力。

李文良說，金門是兩岸關注焦點，如在金門做出成績會被更多人看見，未來若數發部有任何政策、實驗或計畫，金門很願意共同努力，推動金門數位基礎建設與產業數位轉型，提升產業競爭力。

今天的「金彩 5G AI 叩門」活動，數位產業署展示「智慧教育」，透過5G技術打造虛實整合教學空間，創造異地共學環境。學生可透過VR/AR技術身歷其境地學習，打破時間、空間限制，讓學習變得更有趣、更有效率。

電信業者展示多項5G技術應用。中華電信展示「一站式遠距AI診間」，透過5G遠距醫療平台，將偏鄉醫療現場資訊和量測結果即時傳送至後端醫院；遠傳電信的「5G 遠距醫療」，民眾可現場體驗智慧醫療AI影像式生理資訊量測。透過5G技術，遠距醫療可突破地域限制，為偏遠地區居民提供更便捷醫療服務。

另外，台灣大哥大展示「AI智慧古蹟」，將5G技術與金門豐富文化古蹟結合，打造結合科技與人文全新參觀體驗。透過AR/VR技術，遊客可更深入地了解古蹟的歷史和文化內涵，獲得更豐富旅遊體驗。