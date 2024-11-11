高雄黑糖饅頭包棉線 網傻了「把饅頭當蠟燭？」…衛生局飭令限期改善

高雄網友爆料，在三民區一間饅頭專賣店，買了黑糖饅頭給女兒吃，結果饅頭包棉線「不只一條…還好有看到」，涉食安疑慮；衛生局今派員稽查，飭令限期改善；業者則表示棉線疑似麵粉袋封口棉條。

網友在Threads貼文，買到包棉線的饅頭，並說還好有看到，不然小孩就要吃了，還說不只一條。從照片可見，饅頭露出一小截短短線頭，留言區一片歪樓說「把饅頭當蠟燭製作的概念」、「這一定要跟店家反映一下」。

衛生局派員查察，業者表示疑似麵粉袋封口棉線，未接到消費者陳情，現場隨機抽驗饅頭，未發現有棉線異物情形。

另依食品良好衛生規範準，查察作業場所無病媒防治措施，員工物品與食材未分區放置、地板牆壁髒污、洗手台未張貼洗手步驟圖示、員工未體檢等多項缺失，飭令業者限期改善。

衛生局表示，屆期未改善，將依食品安全衛生管理法第8條第1項及第44條第1項規定，裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局呼籲業者應依「食品良好衛生規範準則」加強作業場所、設施設備及從業人員衛生清潔及管理，並加強員工教育，以維護消費者食的安全。