曾是台大研究所高材生！陳立言辭工程師職位 改行當雞農獲十大神農獎

34屆「全國十大神農及模範農民選拔」經4階段評選，來自高雄市彌陀區、打造自有品牌「元榆牧場」的陳立言獲殊榮。其實陳立言還是個衝浪高手，返鄉不到10年不斷精進與開創事業版圖。

在海上衝浪的人、在平地奔跑的雞，兩條看似不相干平行線，2015年在高雄市彌陀區元榆牧場相遇。擁有台大研究所學歷，原在全國百大企業擔任工程師，但安穩生活卻讓陳立言感到無趣，在迷上衝浪後，發現當海浪迎面而來的挑戰與刺激感才是人生趣味，於是脫下工程師無塵衣，回家鄉改行當雞農，展開人生大冒險。

陳立言打造自有品牌「元榆牧場」秉持友善飼養，加工及物流配送層層把關，建立完善6級化產業模式，提供消費者安心且高品質土雞產品。他說，元榆牧場打造「低密度」半開放式牧場，同時搭配架設大量棲架，讓活潑好動的黑羽土雞，平時可在室外盡情奔跑、跳躍，提高雞隻運動量。

堅持全場無投藥、不施打抗生素，通過各項安全檢驗貫徹「真無毒」理念，並堅持飼養超過16週以上，「熟齡化」讓衝浪雞擁有更好口感。在短短9年內已在南部地區佈建10個雞場，同時也於彌陀區自建加工廠，擁有自己急速凍庫，也有冷鏈物流車隊，堅持提供消費者最新鮮食材，享受雞肉原味的美味體驗。

在通路方面，陳立言運用自有品牌「元榆牧場」推展線上及線下通路，在北中南設立共20間的直營實體門市外，鋪貨範圍也包括各大量販、餐飲、電商等通路，讓消費者透過多元管道吃到最安心且優質雞肉產品。

除了拓展通路外，也藉由顧客數據蒐集，分析出各個客群消費習慣及偏好，提升顧客消費整體體驗，增加互動與建立長期關係營造品牌共鳴，讓顧客與品牌共同成長。

高雄市農業局長張清榮表示，陳立言能在返鄉不到10年內不斷精進與開創事業版圖實屬屬難能可貴，更值得讚許的是他願意與高雄在地農民共享行銷及品牌資源，在生產技術與加工銷售面不斷精進帶入創新思維，朝世界級的雞肉專家邁進，榮獲本屆「全國十大神農」殊榮實至名歸。