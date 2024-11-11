不滿被柯志恩酸「哭4次」 許智傑回擊：輸24萬票才能哭？

民進黨立委許智傑不滿國民黨高市黨部主委柯志恩受訪批評「許智傑哭4次才贏2萬票」，昨日同黨立委邱議瑩代發聲，指責柯不厚道。許智傑今天親上火線回酸柯志恩，並表示，很多網友為他打抱不平，反問難道要輸24萬票才可以哭嗎？針對許智傑的攻擊，國民黨高市黨部未回應。

許智傑說，這兩天收到許多關心訊息告知，高雄市黨部柯志恩主委嘲諷他拿下近11萬票，大勝近10％，竟說「許智傑哭4次才贏2萬票，是有多厲害，哭4遍才有那2萬票，如果沒哭可能只剩4千」。

許智傑說，此次立委選舉，面對國民黨對手七波抹黑文宣，市長陳其邁及高雄立委多次陪同掃街拜票，1月7日高雄大造勢場，他因不捨現場鄉親哭成一團，忍不住流下男兒淚，沒想到反被柯志恩說是靠哭4次才勝選，真難想像這是前教育工作者說的話。

「柯志恩老師徹底國民黨化！徹底黑化了嗎？」許智傑質疑，上周審查財劃法，柯志恩身為黨智庫副執行長，自稱反對首都稅，那怎麼還提出來、還出委員會，這就是標準的兩面手法，原本人見人愛的柯老師已經黑化。

2022年高雄市長選舉，民進黨候選人陳其邁76萬6147票，代表國民黨參選的柯志恩獲得52萬9607票，兩人票數落差23萬多票。