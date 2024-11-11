快訊

柯文哲未來由「重金庭」審理 法官查金流功力深、裁判品質高

台北第1名吃到飽少一間！信義區欣葉日本料理突熄燈 還有3家店可訂位

立委問「國家能源發展不排除核電」 中研院院長廖俊智：是的

聽新聞
0:00 / 0:00

不滿被柯志恩酸「哭4次」 許智傑回擊：輸24萬票才能哭？

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
許智傑不滿被立委柯志恩酸選舉靠哭才贏，今天回嗆，難不成要輸24萬票才能哭。記者徐白櫻／翻攝
許智傑不滿被立委柯志恩酸選舉靠哭才贏，今天回嗆，難不成要輸24萬票才能哭。記者徐白櫻／翻攝

民進黨立委許智傑不滿國民黨高市黨部主委柯志恩受訪批評「許智傑哭4次才贏2萬票」，昨日同黨立委邱議瑩代發聲，指責柯不厚道。許智傑今天親上火線回酸柯志恩，並表示，很多網友為他打抱不平，反問難道要輸24萬票才可以哭嗎？針對許智傑的攻擊，國民黨高市黨部未回應。

許智傑說，這兩天收到許多關心訊息告知，高雄市黨部柯志恩主委嘲諷他拿下近11萬票，大勝近10％，竟說「許智傑哭4次才贏2萬票，是有多厲害，哭4遍才有那2萬票，如果沒哭可能只剩4千」。

許智傑說，此次立委選舉，面對國民黨對手七波抹黑文宣，市長陳其邁及高雄立委多次陪同掃街拜票，1月7日高雄大造勢場，他因不捨現場鄉親哭成一團，忍不住流下男兒淚，沒想到反被柯志恩說是靠哭4次才勝選，真難想像這是前教育工作者說的話。

「柯志恩老師徹底國民黨化！徹底黑化了嗎？」許智傑質疑，上周審查財劃法，柯志恩身為黨智庫副執行長，自稱反對首都稅，那怎麼還提出來、還出委員會，這就是標準的兩面手法，原本人見人愛的柯老師已經黑化。

2022年高雄市長選舉，民進黨候選人陳其邁76萬6147票，代表國民黨參選的柯志恩獲得52萬9607票，兩人票數落差23萬多票。

國民黨 柯志恩 許智傑

延伸閱讀

高雄市長綠營五搶一 邱議瑩批柯志恩、林岱樺搶毛小孩票

陳其邁批藍版財劃法數學不好 柯志恩反對3%首都稅

賴瑞隆指藍高雄市黨部發文抹黑 柯志恩：誰抹黑你

2026高雄市長選戰升溫? 柯志恩今與議員掛看板 透露已在高雄置產

相關新聞

即時短評／高市施工忽視行人權益 是冷漠還是無知

高雄市88歲王姓老婦賣菜一輩子，年底將退休，10月26日下午收工徒步經過民生一路最熟悉的回家路，遇水公司人行道施工封路，...

影／議員突擊！高雄「大港創艦」新創基地竟空蕩蕩像鬼城

高市府去年10月在85大樓的19樓設立「大港創艦」新創基地，每年1200萬元委外經營，議員許采蓁突擊發現，指標性廠商撤離...

他們不放棄傳統刺槍 鄉里封街讓老兵表演精彩對刺

國防部揚棄傳統刺槍術，但退役軍人率領刺槍社團，堅持在鄉間鄰里持續推廣。屏東縣萬巒鄉昨（10）日慶祝「萬巒節」，特別邀請封...

不滿被柯志恩酸「哭4次」 許智傑回擊：輸24萬票才能哭？

民進黨立委許智傑不滿國民黨高市黨部主委柯志恩受訪批評「許智傑哭4次才贏2萬票」，昨日同黨立委邱議瑩代發聲，指責柯不厚道。...

月老牽線的！高雄新人今登記結婚 宣告1111光棍節脫單

今天1111光棍節，高雄市民政局舉辦「結婚脫單抽家電、添好運」活動，只要設籍高雄今天完成登記，即可抽冰箱、洗衣機等大獎，...

星期評論／兒虐家暴頻傳 高市社安網失靈

高雄市近年在市長陳其邁「緊緊緊」施政作風下積極轉骨，城市競爭力由六都敬陪末座躍升第1，但兒童與老人受虐案件數量卻名列前茅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。