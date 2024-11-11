月老牽線的！高雄新人今登記結婚 宣告1111光棍節脫單

今天1111光棍節，高雄市民政局舉辦「結婚脫單抽家電、添好運」活動，只要設籍高雄今天完成登記，即可抽冰箱、洗衣機等大獎，鳳山戶政事務所還加碼贈送高雄熊祝福找到「雄賀的愛情」，新人也在現場放閃秀恩愛，互相告白我愛你，空氣充滿粉紅泡泡。

「我們是月老牽線的」40歲林裕原、35歲柯佩岑1年多前分別在不同月老廟祈求好姻緣，今天在鳳山戶政事務所登記結為連理，兩人彼此單身好一陣子，還一起喊了「愛你一生，一起走一輩子」。

柯佩岑說，去年到台北過年被家長帶去拜月老，老公也是差不多時間到台南月老廟許願，沒多久就有共同朋友問，有個條件不錯的男生，在漢翔工業擔任飛機技師、個性開朗，柯佩岑說，雖然兩人都住高雄，先電話聊天認識，密切聊了2個多禮拜，發現很聊得來，就像認識很久的朋友，見面交往後決定互許終生。

柯佩岑說，她當時向月老祈求找到情緒穩定另一半，一起攜手度過後半輩子，老公完全是她的理想型，總是穩穩把每件事做好才跟她說，自己是急性子，和老公個性互補，心靈也很契合。

林裕原稱讚老婆可愛、活潑，他說中午還要出發到台南鹿耳門天后宮向月老還願，他相信遇見彼此是命運，希望一起走一輩子。兩人愛的結晶明年3月出生。

另一對同年齡28歲的鄭以諾、郭亭均光棍節脫單登記結婚，也是請人算過紫微斗數，婚後會搬到台南同住，今天登記還可參加抽獎，兩人異口同聲笑說「所有家電都缺」，希望抽到大獎。