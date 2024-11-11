影／議員突擊！高雄「大港創艦」新創基地竟空蕩蕩像鬼城

高市府去年10月在85大樓的19樓設立「大港創艦」新創基地，每年1200萬元委外經營，議員許采蓁突擊發現，指標性廠商撤離，設立一年辦公室人去樓空，空蕩蕩跟鬼城一樣；議員白喬茵也批評經發局未盡督導之責。經發局回應，新創基地的進駐率有六成，會請廠商檢討。

議員許采蓁今早在議會質詢時指出，11月5日（周二）前往85大樓「大港創艦MEGABAY」新創基地辦公室，當天發現，五間辦公室只有一家公司開著，活動空間及共享辦公室都沒人，登記使用會議室的紀錄表兩周沒有更新，市府投入3千萬元，為何進駐廠商如此少。

許采蓁進一步說，服務處接獲廠商抱怨，現場僅有一人，被強迫關冷氣，明明有繳交空調管理費，為何被強迫關冷氣？難道這就是市府推動5G AIoT的決心？此外，市府委外經營的團隊成立3個月即標1200萬元案子，指標性企業經緯航太才一年就撤離出走，辦公室空蕩蕩像鬼城，市府真的非常勇敢。

經發局長廖泰翔解釋，大港新創進駐比率有六成，經營單位是評選出來的團隊，它是日本最大的B2B企業加速器，希望借助經驗對接日本大型企業，目前看來整體經營績效有需要加強之處，會更嚴格要求廠商。

「花1200萬只換來『請廠商檢討』5個字，市府的預算這麼好花？」議員白喬茵質問廖泰翔，難道案子發包後，經發局沒有後續追蹤檢討，空蕩蕩到底發生何事，為何沒人上班，若新創基地有閒置空間，為何又要在駁二香蕉碼頭斥資1.86億元規畫共享辦公室，難道瘋狂撒錢是在蓋蚊子辦公室。