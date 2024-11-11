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星期評論／兒虐家暴頻傳 高市社安網失靈

聯合報／ 本報記者王昭月

高雄市近年在市長陳其邁「緊緊緊」施政作風下積極轉骨，城市競爭力由六都敬陪末座躍升第1，但兒童與老人受虐案件數量卻名列前茅，婦女家暴案1年也2萬多件，社會安全網破漏、保護弱勢族群的防線失靈，明顯是前線拚戰，後院失火。

根據多名議員近日質詢，高雄兒虐事件去年達8千多件，光上半年兒虐致死案件即佔全台的一半，比例高居6都之首，近年婦女家暴案也有增無減，2022年有2.1萬件，去年升至2萬2800件，今年1至6月已1.2萬件；老人保護通報案件去年2959件， 今年上半年達1627件，數據在六都均居冠，是另類「高雄第1」。

兒虐、老虐、婦女受暴數字向前衝，對正在起飛的高雄而言並不光采，這意味社會安全網的脆弱、破漏，正在侵噬城市的幸福與安定，儘管台積電帶來上下游產業共榮，演唱會經濟喊得震天價響，黃色小鴨10年回歸帶來親子和樂，終究掩飾不了底層暗處哭泣的悲嘆。

兒童和老人是社會上最脆弱的群體，需要更多支持和保護，反而在政府資源投注經濟等優先事項遭到忽視；高雄市兒虐、老虐案件頻發生，反映出家庭內部失調，社會失衡。

社會問題背後的因素複雜，低薪、高房價影響國人成家婚育，少子化重創國力，人口結構逐步趨於老化，家庭支持體系薄弱，若再加社會安全網防護力不足，整座城市形同走在隨時可能摔跌的鋼索。

尤其值得注意的是，社工人力不足已成為高雄社會安全網一大破口。近年高雄社工缺額率從8%上升到13%，缺額超過百人，議員林智鴻即點出，即使市府投入超過百億的社福預算，仍無法有效吸引社工人員投入，這背後反映的包括薪酬待遇、工作壓力與職場支持系統不足等深層問題。

第一線社工都出問題，誰來守護社會安全網絡？高市府「緊緊緊」拚經濟，絕不能輕忽弱勢族群的微音，否則經濟再繁榮，也禁不起社會問題衝擊。

家暴 社工

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