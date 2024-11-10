風雨生信心！2024全民運今閉幕 屏東交棒桃園2026見

2024全民運歷經開幕大雨滂沱，風雨生信心，閉幕遇康芮颱風攪局而延期到今天舉行，今天中午在最後一項定向越野賽事的賽程結束後，下午在屏東縣政府大禮堂舉行閉幕典禮，屏東縣長周春米、體育署副署長洪志昌、桃園市秘書長溫代欣等人，完成全民運會旗交接，象徵2024全民運落幕，2026年將在桃園市舉行。

2024全民運閉幕典禮由屏東市和平國小韻律體操隊，帶來韻律之美的閉幕演出，隨後頒發全民運競賽成績及獎座；在盛會尾聲，由體育署洪副署長，將會旗交接給下屆主辦單位桃園市政府，象徵全民運交接；最後完成熄滅聖火儀式，閉幕典禮簡單且隆重。

縣長周春米說，在選手們奮力一搏之下本屆全民運締造許多佳績，33種競賽項目總計共頒發407面金牌、403面銀牌及464面銅牌；賽會期間計有31項目共116人次破大會紀錄；另有19個項目共58人次破全國紀錄，此外，屏東縣地主隊此次共獲33金、23銀、22銅，競賽總積分名列大會第六，非六都第一，奪下大會考試院長獎，創下歷年佳績。

周春米說，雖然籌備過程歷經風雨、挑戰，縣府團隊不畏艱苦，共同與選手完成所有賽事，實踐運動價值，除感謝選手外，也特別感謝2024全民運動會籌備處全體工作人員、裁判、協助各競賽場地的學校及志工們，還有所有提供資源與大會合作的企業及社會團體，讓這次運動會得以順利成功，同時，也歡迎各縣市隊職員在閉幕結束後，繼續走訪屏東，持續感受屏東永遠多一度的熱情。

今天上午在龍磐公園舉行最後一項賽事定向越野，一名外縣市選手11點左右出發，中午回到終點完成賽事後，向大會反應遭牛碰撞到大腿，經大會醫護組檢視皮肉傷，經治療後為求謹慎送至南門醫院，醫生診斷擦挫傷，治療後下午2時5分離院，後續由全民運籌備處追蹤關懷，並協助處理保險事宜。

縣府體發中心指出，定向越野比賽場地是在大自然開放環境中進行，領隊會議中已充分說明，賽事進行中與遊客共存，務必留意野生動物，注意自身安全。