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風雨生信心！2024全民運今閉幕 屏東交棒桃園2026見

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2024全民運歷今天在屏東縣府大禮堂舉行閉幕，屏東縣長周春米（左），在體育署副署長洪志昌（中）見證下，將全民運會旗交棒給桃園市秘書長溫代欣（右），全民運2026年桃園見。記者劉星君／攝影
2024全民運歷今天在屏東縣府大禮堂舉行閉幕，屏東縣長周春米（左），在體育署副署長洪志昌（中）見證下，將全民運會旗交棒給桃園市秘書長溫代欣（右），全民運2026年桃園見。記者劉星君／攝影

2024全民運歷經開幕大雨滂沱，風雨生信心，閉幕遇康芮颱風攪局而延期到今天舉行，今天中午在最後一項定向越野賽事的賽程結束後，下午在屏東縣政府大禮堂舉行閉幕典禮，屏東縣長周春米、體育署副署長洪志昌、桃園市秘書長溫代欣等人，完成全民運會旗交接，象徵2024全民運落幕，2026年將在桃園市舉行。

2024全民運閉幕典禮由屏東市和平國小韻律體操隊，帶來韻律之美的閉幕演出，隨後頒發全民運競賽成績及獎座；在盛會尾聲，由體育署洪副署長，將會旗交接給下屆主辦單位桃園市政府，象徵全民運交接；最後完成熄滅聖火儀式，閉幕典禮簡單且隆重。

縣長周春米說，在選手們奮力一搏之下本屆全民運締造許多佳績，33種競賽項目總計共頒發407面金牌、403面銀牌及464面銅牌；賽會期間計有31項目共116人次破大會紀錄；另有19個項目共58人次破全國紀錄，此外，屏東縣地主隊此次共獲33金、23銀、22銅，競賽總積分名列大會第六，非六都第一，奪下大會考試院長獎，創下歷年佳績。

周春米說，雖然籌備過程歷經風雨、挑戰，縣府團隊不畏艱苦，共同與選手完成所有賽事，實踐運動價值，除感謝選手外，也特別感謝2024全民運動會籌備處全體工作人員、裁判、協助各競賽場地的學校及志工們，還有所有提供資源與大會合作的企業及社會團體，讓這次運動會得以順利成功，同時，也歡迎各縣市隊職員在閉幕結束後，繼續走訪屏東，持續感受屏東永遠多一度的熱情。

今天上午在龍磐公園舉行最後一項賽事定向越野，一名外縣市選手11點左右出發，中午回到終點完成賽事後，向大會反應遭牛碰撞到大腿，經大會醫護組檢視皮肉傷，經治療後為求謹慎送至南門醫院，醫生診斷擦挫傷，治療後下午2時5分離院，後續由全民運籌備處追蹤關懷，並協助處理保險事宜。

縣府體發中心指出，定向越野比賽場地是在大自然開放環境中進行，領隊會議中已充分說明，賽事進行中與遊客共存，務必留意野生動物，注意自身安全。

縣府體育發展中心表示，此次全民運藝術獎座由屏東在地藝術家「尼誕．達給伐歷」，透過木材與鐵，傳遞運動員不畏艱難的韌性與意志，分別以台灣之心、燈塔、海洋、蝴蝶、陽光、湧泉、森林及大武山為主題的績優單位獎，獲獎縣市為彰化縣獲「大會獎」、台南市獲「監察院院長獎」、屏東縣獲「考試院院長獎」、高雄市獲「司法院院長獎」、桃園市獲「立法院院長獎」、新北市獲「行政院院長獎」，副總統獎由台中市獲得，最後頒布的總統獎由台北市獲得。

2024全民運今天在屏東縣府大舉行閉幕典禮，2026桃園見，閉幕典禮上也由桃園高中舞蹈班學生演出。記者劉星君／攝影
2024全民運今天在屏東縣府大舉行閉幕典禮，2026桃園見，閉幕典禮上也由桃園高中舞蹈班學生演出。記者劉星君／攝影
2024全民運今天在屏東縣府大舉行閉幕典禮，屏東市和平國小韻律體操隊帶來精彩的閉幕演出。記者劉星君／攝影
2024全民運今天在屏東縣府大舉行閉幕典禮，屏東市和平國小韻律體操隊帶來精彩的閉幕演出。記者劉星君／攝影
2024全民運今天在屏東縣府大舉行閉幕典禮，屏東市和平國小韻律體操隊帶來精彩閉幕演出。記者劉星君／攝影
2024全民運今天在屏東縣府大舉行閉幕典禮，屏東市和平國小韻律體操隊帶來精彩閉幕演出。記者劉星君／攝影
2024全民運今天在屏東縣府大舉行閉幕典禮，2026桃園見，閉幕典禮上也由桃園高中舞蹈班學生演出。記者劉星君／攝影
2024全民運今天在屏東縣府大舉行閉幕典禮，2026桃園見，閉幕典禮上也由桃園高中舞蹈班學生演出。記者劉星君／攝影

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