高鐵進高雄衝擊交通 哪一方案最好？陳其邁給答案

高鐵延伸屏東路線要採左營案還是高雄案，交通部目前尚未定調，高雄市長陳其邁今被問到路線選擇，給出衝擊最小、技術可行、結合城市規畫等三方向，不管選擇哪一方案，應將對地方衝擊降到最小。

高鐵延伸分為兩案，高雄案進入市中心，預估對市區交通影響最大，左營案則避開市區，雖工程對交通衝擊小，但營運上則有管制難度高等挑戰。

陳其邁說，高雄市的台鐵地下化工程一下挖一下停，已對周遭三民區、鳳山區影響很大；高鐵南延不論左營、高雄案，任一方案應以技術可行、衝擊最小等方向進行，他會跟中央密切協商，將衝擊降到最小。

至於動工時間，陳其邁則說，原本左營案已進入環評程序，假如選擇高雄案，程序預估還要再走依序，需要一段時間，現在講動工時間還有點早。

陳其邁今下午出席高雄市政府青年局主辦的「城市嶼浪」市集，今年匯集全台80家人氣攤車，從異國美食到本地特色小吃應有盡有，活動今進入最後一天，陳其邁走入市集與群眾玩樂。

陳其邁說，市府給予想要創業的青年行銷、攤車設計上的支持，讓他們從創業起點有更多成功的機會，市府會扮演好小市民經濟孵化劑的角色，協助青年朋友開展事業。

青年局長張以理表示，「城市嶼浪」不只是一場市集，更是青年局輔導攤車品牌的重點政策與計畫，目的希望青創商家能用高雄在地元素結合創意想法，開展市集與攤車競賽。

另外，市集競賽也特設「限定商品創意獎」，鼓勵業者選用高雄農漁產品製作限定商品，無論美食類或手工藝類獎項，都會邀請美食部落客「美食好芃有」及專業人士評分，得獎攤商不僅能抱走獎金，還能獲得網路曝光機會拓展市場。